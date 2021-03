Guida ai trend per la bella stagione in 8 pezzi chiave da acquistare e sfoggiare subito.

Ci risiamo. La primavera si sta avvicinando a grandi passi e con essa inizia a farsi strada il panico da “cosa mi metto?” tipico della mid season. Trovare una risposta a questo dilemma è già difficile di per sé e stavolta a complicare ulteriormente le cose ci si è messa pure la pandemia.

Anche se non sappiamo ciò che ci attenderà nei mesi a venire, possiamo perlomeno fare qualche previsione in fatto di moda così da rendere meno traumatico il momento - sempre più vicino - del cambio armadio.

Abbiamo individuato i trend più forti della bella stagione e li abbiamo riuniti in una pratica shopping list corredata di consigli e suggerimenti di styling. Per scoprirla, continuate a leggere!

Jeans sdruciti

La moda continua a guardare agli anni ‘90 e dopo i pantaloni a vita bassa e le scarpe a punta quadrata ci regala un’altra chicca all’insegna della nostalgia: i jeans “ripped”, ovvero strappati, sdruciti, lacerati. Che preferiate puntare sul fai da te, andare a caccia di qualche modello in denim vintage o investire in un pant nuovo di zecca poco importa: un paio di jeans destroyed non potrà assolutamente mancare in guardaroba. Per scongiurare l’effetto “trasandato”, abbinateli a un pezzo bon ton, come una giacca Chanel o un paio di ballerine.

Jeans cropped dall’aspetto vissuto in denim organico CITIZENS OF HUMANITY

Credits: net-a-porter.com

Jeans 5 tasche in denim lavato ed elasticizzato realizzato con cotone parzialmente riciclato H&M

Credits: 2.hm.com

Rosa bubblegum & Co.

Avvistato sulla maggior parte delle passerelle targate Primavera Estate 2021, il rosa bubblegum e tutte le sue sfumature più “zuccherose” saranno in pole position tra i colori moda della bella stagione. Giacche, pantaloni, blazer, accessori: nessun item sarà risparmiato dall'onda pink. Ci sarà da sbizzarrirsi anche per quanto riguarda lo styling: il diktat dice sì al total look, ma anche a singoli pezzi da indossare per ravvivare outfit minimal o troppo “seriosi”.

Blazer doppiopetto in tweed a quadri con orli sfrangiati BALMAIN

Credits: net-a-porter.com

Pullover a girocollo con spalle oversize ISABEL MARANT ÉTOILE

Credits: mytheresa.com

Maxi colletti

È già da qualche tempo che li abbiamo adocchiati in giro e continueremo a vederli ancora per un bel po’. I maxi colletti alla Peter Pan si confermano dunque uno dei tormentoni di stagione, come testimoniano anche i feed Instagram delle it girl più influenti.

Colletto oversize in pelle GANNI

Credits: ganni.com

Blusa stampata con collo alla Peter Pan MANGO

Credits: shop.mango.com

Mocassini chunky

Calzatura d’elezione della mezza stagione, i mocassini continuano a mantenere il loro status di evergreen ma hanno un twist tutto nuovo. I tempi dei classici penny loafer sembrano ormai superati: a farsi largo in wishlist adesso ci sono i nuovi modelli con suola chunky, perfetti per guadagnare qualche centimetro in più senza rinunciare alla comodità che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso di quest’ultimo anno segnato dalla pandemia. Come sfoggiarli in modo super trendy? Semplice, andando sul classico: un paio di pantaloni a sigaretta, una bella camicia et voilà, il gioco è fatto.

Mocassini a carrarmato con Morsetto GUCCI

Credits: gucci.com

Mocassino chunky in pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Fiocchi tra i capelli

Dopo gli scrunchie - i mitici fermacoda in tessuto che spopolavano negli anni ‘80 e ‘90 - e i cerchietti, la Primavera Estate 2021 segna il ritorno dei fiocchi per capelli, sia sotto forma di nastrini che applicati sui fermagli. Maxi o mini, in velluto, gros grain, raso o ecopelle, gli hair bow saranno gli accessori più in voga della stagione.

Fermacapelli in raso rosso di seta SOPHIE BUHAI

Credits: mytheresa.com

Fermaglio con fiocco in twill di seta FENDI

Credits: fendi.com

Top effetto “seconda pelle”

Manica lunga, vestibilità ultra slim e motivi all print. Questo l’identikit del capo basic di cui non potremo fare a meno nel 2021. A trasformarlo in un must è stato il brand francese Marine Serre, che ne ha fatto il fulcro delle sue apprezzatissime collezioni. Lo indosseremo con tutto: sotto il blazer al posto di camicie e t-shirt, con i pantaloni di pelle, in combo con gonne, jeans e pantaloni della tuta.

Top aderente con stampa e orlo tagliato a vivo MARINE SERRE

Credits: farfetch.com

Top effetto “seconda pelle” in cotone elasticizzato ARKET

Credits: arket.com

Pantaloni comfy

Da quando il loungewear è entrato nei nostri armadi, una cosa ci è stata subito chiara: comfort e stile possono andare d’accordo. I nuovi pants di stagione lo confermano. Le proposte per la bella stagione sono tutte contraddistinte da un appeal relaxed chic e includono jogger e pantaloni cargo perfetti per serate casalinghe a base di divano e TV ma anche per smart working & Co.

Pantaloni baggy in maglia di seta FALCONERI

Credits: falconeri.com

Pantaloni cargo a vita alta con tasconi laterali ZARA

Credits: zara.com

Orange is the new black

Di arancione - ahinoi - stiamo sentendo parlare parecchio (e non a proposito di moda, purtroppo). Questo colore però sarà anche la nuance in grado di infondere la giusta carica ai nostri look primaverili. Dalle sfumature più vibranti alle più tenui, ritroveremo l'arancione declinato in tutte le sue shades su capi e accessori. Da “osare” in total look o da utilizzare a piccole dosi, accostato a toni neutri come grigio, bianco, beige e nero.

Cardigan con scollatura a V e bottoni dorati L’AUTRE CHOSE

Credits: Courtesy of Press Office

Pantaloni sartoriali con piega centrale PRADA

Credits: farfetch.com