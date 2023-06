I vestiti lunghi e ampi d'estate non sono mai abbastanza, questo è chiaro. Ecco 7 maxi dresses freschi e chic da non lasciarsi scappare!

Con delle ciabattine basse, con dei sandali infradito (sì, anche gioiello se preferite) ma anche con un bel paio di sneakers in tela o con le iconiche espadrillas in corda. Eh già, a noi i vestiti maxi d'estate piacciono così: abbinati con estrema disinvoltura a scarpe comode per esaltare al meglio la loro praticità e la loro freschezza.

Due caratteristiche che li rendono i nostri preferiti, persino nelle giornate più calde dell'anno, quando vogliamo essere chic ma senza impegnarci troppo. Già facciamo fatica a sopravvivere all'afa, non possiamo anche andare in sbattimento per il look, giusto? E dunque non ci resta che cedere alla tentazione e acquistare l'abito lungo e ampio che ci meritiamo!

Qui trovate una mini selezione con le nostre 7 varianti preferite del momento.

H&M

Credits: hm.com

MARC O'POLO

Credits: marc-o-polo.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

COS × STEPHEN DOHERTY

Credits: cosstores.com

TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

ZARA

Credits: zara.com

MASSIMO DUTTI su Zalando

Credits: zalando.it