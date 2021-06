Tra poco partirà la Maturità 2021. E noi abbiamo pensato a 4 look stilosi per l'occasione!

Ci siamo, dopo un anno decisamente tribolato, tra qualche giorno partiranno gli esami di Maturità 2021! L'ultima cosa a cui pensare durante la famosa "notte prima degli esami" è certamente il look. Eppure siamo sicurissime (eh sì, ci siamo passate anche noi tempo fa!) che, tra un ripasso, una crisi di panico, due lacrimucce e una telefonata alla fidata compagna di classe per farsi coraggio a vicenda, il dubbio amletico del "che cosa mi metto" vi colpirà all'improvviso.

Ma noi che siamo previdenti (ok, diciamo pure più, ehm, sagge), abbiamo già pensato a come aiutarvi per affrontare gli esami di maturità con uno stile da 100/100esimi. Della serie: voi concentratevi pure sullo studio, al resto ci pensiamo noi. Eccovi già pronti 4 outfit diversi con cui andrete sul sicuro per questo traguardo così importante.

La parola d'ordine è semplicità! Sì, perchè non si tratta certo dell'occasione più adatta per puntare su una mise troppo stravagante o per osare con trend super modaioli. Molto meglio preferire qualcosa di più casual, come la classica e sempreverde combo "jeans + camicetta". Oppure un look dal sapore preppy, magari con una gonna a pieghe o un abito a fiori con colletto bon ton, da personalizzare e impreziosire con qualche dettaglio cool.

Scegliete quello che fa per voi e...in bocca al lupo a tutte!

Il look con abitino, sneakers e zainetto iconico

Giacca in denim LEVI'S, abito plissettato H&M, zaino INVICTA, sneakers SUPERGA

Credits: zalando.it, hm.com, amazon.it, superga.com

Il look con jeans, blusa e mocassini

Trench corto LA REDOUTE, jeans mom fit PULL&BEAR, blusa ZARA, mocassini GH BASS

Credits: laredoute.it, pullandbear.com, zara.com, ghbass-eu.com

Il look con camicia bianca e gonnellina plissé

Camicia bianca COS, gonna a pieghe MAX&CO., zaino STRADIVARIUS, ballerine PRETTY BALLERINAS

Credits: cosstores.com, it.maxandco.com, stradivarius.com, prettyballerinas.com

Il look con abito preppy, tracolla in pelle e sandali

Abito a fiori con colletto & OTHER STORIES, tracolla COCCINELLE, fermagli per capelli MANGO, granchietti in pelle LAZZARI

Credits: stories.com, coccinelle.com, shop.mango.com, lazzarionline.com