Se oggi ci fossimo noi alle prese con la maturità, ecco 5 must have fashion che ci sogneremmo di ricevere.



Il 17 giugno partono gli esami di maturità, uno dei momenti più attesi e, soprattutto, temuti da tutti gli studenti (e ce le ricordiamo bene anche noi quell'ansia e quei mega "ripassi" fino a tarda sera).

Di sicuro la maturità 2020 non sarà come tutte le altre: distanziamento sociale, autocertificazioni, mascherine, insomma, questi esami, all'indomani dell'emergenza Coronovirus, si prospettano di sicuro come più complessi e "straordinari".

Ma la trepidazione e - ci auguriamo subito dopo - la gioia dei 500 mila studenti che affronteranno questa tappa è di sicuro la stessa dei loro predecessori.

E chissà cosa sognano le migliaia di ragazze che si stanno preparando in questi giorni: finalmente una meritata pausa, tanto relax, magari un viaggio con le amiche e - chissà - anche un bel regalo che sancisca questo passaggio importante.

Magari un classico "importante", uno di quei fashion must have "da grandi" che ci diano il benvenuto nel mondo degli adulti. E anche un premio per mesi di video-lezioni, ripassi lontano dagli amici e una prova decisamente "sui generis".

Ecco 5 pezzi davvero "wow" che - se fossimo "maturande" oggi - ci piacerebbe scartare all'indomani della maturità 2020!

Tra i "favolosi 5" poteva mancare un it-bag cult? Nei desideri delle ragazze d'oggi c'è lei, Mini GG Marmont di Gucci, un nuovo must, chic e super versatile. Perfetta per le sere d'estate con gli amici ma anche come fedele alleata per un nuovo inizio nelle aule universitarie a settembre.

A proposito di "classici" che ne dite di un paio di tacchi davvero "wow"? Non possono mancare un bel paio di pumps a stiletto, un modello in nero o nude, la "base" perfetta per qualsiasi look! Magari un paio di inconfondibili Jimmy Choo in vernice cipria, perfette per festeggiare con gli amici (con le dovute precauzioni ma sì, dai!) la fine della maturità.

Tra i brand iconici e amatissimo anche dalle giovanissime di oggi c'è Chanel che fa sognare (e accomuna) generazioni di donne. Magari per la 2.55 c'è ancora tempo (ne riparliamo per la laurea) ma possiamo partire con un paio di orecchini super chic. Questi a bottone rendono semplicemente très jolie anche l'outfit più basic composto da un paio di jeans e una semplice tee bianca.

A proposito i gioielli, che ne dite di celebrare questo traguardo di libertà con un pezzo davvero speciale? Il bracciale "L'Essenziale" di Atelier VM è in oro 18 kt e ha una particolarità: la chiusura viene saldata con il laser direttamente al polso di chi lo riceve in dono. Un legame davvero indissolubile!

Infine, non vogliamo inserire un bel paio di occhiali da sole in wishlist? Noi sceglieremmo un bel modello classico, magari tartarugato, che non passi di moda in un soffio, ma dalle linee pulite e contemporanee (e certo, adatto alla forma del nostro viso), come quello firmato Miu Miu, semplicemente per-fet-to!