È questa la stagione giusta per tirare fuori dall’armadio la mantella! Ecco i modelli da puntare durante la prossima sessione di shopping.

Cappotti, piumini, pellicce ecologiche: in questo periodo dell’anno non possiamo proprio lamentarci visto che possiamo contare su una grandissima varietà di capispalla per affrontare le rigide temperature della stagione.

Ma badate bene: c’è un altro capo di outerwear che non dovreste sottovalutare. Parliamo della mantella, un pezzo del guardaroba che troppo spesso non ottiene l’attenzione che merita e che invece può riservare grandi soddisfazioni.

Valida alternativa ai tradizionali capispalla invernali, la mantella è una scelta sempre azzeccata per dare un tocco raffinato (e a tratti un po’ fiabesco) ai look di tutti i giorni.

E noi siamo proprio felici di vederla in prima fila sugli scaffali dei negozi.

Con jeans e stivaletti, con gonna midi e décolleté, con abiti mini e stivali: le combinazioni da sperimentare quest’inverno sono tantissime. Così come sono tantissime le varianti su cui mettere subito gli occhi.

I modelli in lana, a tinta unita o impreziositi da frange sull’orlo o da cuciture a contrasto, insieme a quelli in tweed sono forse i più facili da sfruttare nel quotidiano.

Ma in vista dei mesi più freddi, meglio investire anche sulle proposte in tessuto trapuntato: imbottite, calde e perfette per combattere il gelo a colpi di stile.

Vi abbiamo fatto venire voglia di regalarvene almeno un paio? Ecco alcune delle più belle che trovate adesso in circolazione.

AAA Nuova mantella per l'inverno cercasi

WOOLRICH Mantella in misto lana con frange sull’orlo

Credits: woolrich.com

MOSCHINO Mantella doppiopetto in tweed

Credits: farfetch.com

ETRO Cape in lana vergine con cappuccio

Credits: farfetch.com

ZARA Mantella in misto lana con cuciture a contrasto

Credits: zara.com

PUCCI Mantella in lana dal design color block

Credits: pucci.com

HARRIS WHARF LONDON Cape verde in lana con chiusura a kimono

Credits: farfetch.com

MAX MARA Mantella imbottita in tessuto trapuntato

Credits: mytheresa.com

Foto in apertura: GettyImage