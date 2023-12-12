Un grande classico del guardaroba invernale rivisitato in nuovi colori e nuovi fit: ecco una mini selezione di maglioni norvegesi perfetti per questa stagione.

Il Natale è l’occasione giusta per rispolverare i nostri amati ugly sweaters (che poi tanto ugly non sono), ma anche i maglioni norvegesi possono rivelarsi di grande aiuto per farci immergere a pieno nella magica atmosfera delle feste.

Avete presente quelle maglie jacquard in stile nordico che solitamente in questo periodo dell’anno tornano a sbucare come funghi?

Beh, anche quest’anno non si sono fatte attendere e sono proprio loro i modelli su cui vale la pena investire se siete alla ricerca di nuovi capi caldi, morbidi e super cozy da sfoggiare per tutto l’inverno.

Perfetti per unire comfort e stile anche ad alta quota, i maglioni norvegesi sono uno di quei pezzi irrinunciabili che non mancano mai nella valigia per la montagna, ma guai a credere di poterli sfruttare solo in settimana bianca!

Come dimostrano i look di trend setter e celeb, che non hanno perso tempo e hanno già cominciato a sfoggiarli in ogni occasione, queste iconiche maglie dai motivi geometrici sono delle ottime alleate anche in città.

Con un paio di pantaloni sartoriali, sopra i jeans, insieme a gonne mini o midi: in qualunque modo pensate di abbinarli quest’inverno, ecco una mini selezione di proposte che dovreste assolutamente tenere d’occhio.

H&M Maglia girocollo con motivi jacquard

Credits: 2.hm.com

NAPAPIJRI Maglione jacquard a collo alto

Credits: napapijri.it

POLO RALPH LAUREN Maglia in stile nordico con le maniche a sbuffo

Credits: ralphlauren.it

BENETTON Maglione jacquard a collo alto dai motivi geometrici

Credits: it.benetton.com

LOEWE Maglione jaquard in misto mohair

Credits: mytheresa.com

PATRIZIA PEPE Maglione norvegese in misto alpaca

Credits: patriziapepe.com

BARBOUR Maglione in stile nordico a collo alto

Credits: farfetch.com

Foto in apertura: GettyImage