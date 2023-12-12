Maglioni norvegesi: 7 modelli perfetti per le feste in arrivo
Il Natale è l’occasione giusta per rispolverare i nostri amati ugly sweaters (che poi tanto ugly non sono), ma anche i maglioni norvegesi possono rivelarsi di grande aiuto per farci immergere a pieno nella magica atmosfera delle feste.
Avete presente quelle maglie jacquard in stile nordico che solitamente in questo periodo dell’anno tornano a sbucare come funghi?
Beh, anche quest’anno non si sono fatte attendere e sono proprio loro i modelli su cui vale la pena investire se siete alla ricerca di nuovi capi caldi, morbidi e super cozy da sfoggiare per tutto l’inverno.
Perfetti per unire comfort e stile anche ad alta quota, i maglioni norvegesi sono uno di quei pezzi irrinunciabili che non mancano mai nella valigia per la montagna, ma guai a credere di poterli sfruttare solo in settimana bianca!
Come dimostrano i look di trend setter e celeb, che non hanno perso tempo e hanno già cominciato a sfoggiarli in ogni occasione, queste iconiche maglie dai motivi geometrici sono delle ottime alleate anche in città.
Con un paio di pantaloni sartoriali, sopra i jeans, insieme a gonne mini o midi: in qualunque modo pensate di abbinarli quest’inverno, ecco una mini selezione di proposte che dovreste assolutamente tenere d’occhio.
H&M Maglia girocollo con motivi jacquard
Credits: 2.hm.com
NAPAPIJRI Maglione jacquard a collo alto
Credits: napapijri.it
POLO RALPH LAUREN Maglia in stile nordico con le maniche a sbuffo
Credits: ralphlauren.it
BENETTON Maglione jacquard a collo alto dai motivi geometrici
Credits: it.benetton.com
LOEWE Maglione jaquard in misto mohair
Credits: mytheresa.com
PATRIZIA PEPE Maglione norvegese in misto alpaca
Credits: patriziapepe.com
BARBOUR Maglione in stile nordico a collo alto
Credits: farfetch.com
Foto in apertura: GettyImage
© Riproduzione riservata