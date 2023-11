Ugly xmas sweater bellissimi e dove trovarli? Abbiamo preparato per voi una selezione che vi farà venire voglia di collezionarli tutti

Non è davvero Natale senza un "ugly christmas sweater". Che poi - parliamoci chiaro - di "ugly" questi maglioni natalizi non hanno davvero nulla! Anzi, a dirla tutta sono talmente belli che sceglierne uno e uno soltanto è un'impresa ardua e il rischio di comprarne 2 o 3 è sempre in agguato.

Ecco, sappiate che noi non vi giudicheremo! Anche perchè per noi vale la regola di non indossarli assolutamente solo il 25 Dicembre ma per tutto il mese: per la merenda natalizia con le amiche, il pranzo per lo scambio dei regali e persino per l'aperitivo di auguri con i colleghi. Inoltre sono anche un'idea regalo davvero cute da tenere sempre in considerazione, specialmente quando brancoliamo nel buio alla ricerca di un dono originale.

E questi modelli che vi abbiamo selezionato per voi sono funny e cute al punto giusto! Con scritte a tema, renne, cuori, fiocchetti glitter, alberelli addobbati, pupazzi di neve e tutti i simboli più caratteristici del Natale che tanto adoriamo. Insomma VIETATO esimersi dallo sfoggiarli per tutta la durata della party season e anche dopo, almeno fino alla Befana.

Scegliete subito il vostro maglione natalizio...ehm, tutt'altro che brutto!

Maglione natalizio con cuoricini KIABI

Credits: kiabi.it

Maglione natalizio "Jingle bells" H&M

Credits: hm.com

Felpa in cotone e pile spazzolato con Babbo Natale che guida un furgoncino della Holiday Hoodie Collection di JIMMY LION

Credits: it.jimmylion.com

Maglione natalizio "Santa Team" TERRANOVA

Credits: terranovastyle.com

Maglione natalizio "Merry Christmas" PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Maglione natalizio C&A

Credits: c-and-a.com

Maglione con alberello natalizio BONPRIX

Credits: bonprix.it

Maglione natalizio "Let it snow" OVS

Credits: ovs.it

Maglione natalizio "Happy Holidays" TEZENIS

Credits: tezenis.com

Maglione natalizio rosso PRIMARK

Credits: primark.com

Maglione natalizio jacquard OYSHO

Credits: oysho.com