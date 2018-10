Caldi, morbidi e super cool...what else?

La scelta dei maglioni da acquistare per la nuova stagione fredda non è certo da prendere sotto gamba.

I nostri alleati pullover, infatti, oltre a dover rispondere al requisito fondamentale del "farci stare al caldo", definiscono anche in maniera piuttosto precisa il nostro stile e regalano quel quid in più anche al look più semplice.

Dai modelli più tradizionali, come quelli con lavorazione tricot, a tinta unita o declinati su fantasie classiche come le righe o i fiori, alle versioni più originali e in certi casi persino funny.

Con gattini, arcobaleni, applique in tessuto, perline e ricami preziosi, le variazioni sul tema sono praticamente infinite.

Senza dimenticare naturalmente le stampe logo che nel corso dell'ultimo anno sono spuntate praticamente su tutto.

I nostri pull preferiti per l'autunno inverno 2018? Eccone 12 che vorremmo collezionare!













Pull di lana con intarsio "Cat and Glasses" dell'illustratore spagnolo Ignasi Monreal e con profili in lurex, GUCCI

Credits: gucci.com





Righe? Sì, grazie! Ma in versione multicolor: proprio come quelle che campeggiano sul pullover oversize in soffice mohair di MIU MIU.

Credits: net-a-porter.com





Il maglione lavorato a trecce è una grande certezza del guardaroba, anno dopo anno. La versione di PRADA nella sfumatura di verde brillante poi è super positiva: perfetta per le giornate più grigie e uggiose.

Credits: net-a-porter.com





E niente, lo ammettiamo: questa collezione ci ha davvero fatto innamorare! Parliamo della #RainbowWeek "Sweater Weather Capsule Collection" di ALBERTA FERRETTI. Il modello con arcobaleno poi mette subito di buon umore, non trovate?





Le più romantiche non sapranno dire di no al pullover di SÉZANE con fiorellini stampati. Perfetto nella combo con le nuance top dell'autunno come il ruggine.

Credits: sezane.com





Voglia di pattern geometrici? Oltre ai soliti check, pied de poule e via dicendo, tornano i rombi in versione bicolor: gialli e neri quelli sul maglione di ASOS.

Credits: asos.com





Come anticipato la stampa logo, dopo mesi di egemonia, non accenna a perdere appeal nemmeno in autunno. Di BALENCIAGA il pull rosso a girocollo, un vero must.

Credits: net-a-porter.com





La scelta più originale non potrà che ricadere sul modello di CALVIN KLEIN 205W39NYC con maniche extra lunghe e corde in lana colorata applicate.

Credits: net-a-porter.com





Must have assoluto anche il pullover della capsule collection Dream Knit di TWINSET MILANO: con maniche balloon, applique luccicanti e il logo del brand movimentato da fili di paillettes. Protagonista della campagna la splendida Bianca Balti immortalata da Giampaolo Sgura.

Credits: twinset.com





Le amanti del folk non resteranno deluse: nella rosa delle nostre scelte c'è anche questo maglione in jacquard multi-pattern, firmato ALANUI.

Credits: net-a-porter.com





Tra le altre tendenze da cui lasciarsi ispirare ci sono i pull cropped come questo firmato & OTHER STORIES: corto appunto, con maniche a sbuffo e in una tonalità di arancio irresistibile.

Credits: stories.com





Orli sfrangiati, ricami e gemme colorate incastonate tra le trame per la proposta raffinata di LANACAPRINA.

Credits: lanacaprina.it





Un'esplosione di fiori stilizzati in versione maxi sul pullover a trecce di VALENTINO. Très chic!

Credits: net-a-porter.com