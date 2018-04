Per comunicare un pensiero, esprimere un’opinione o lanciare un messaggio: le t-shirt con le scritte sono il grande must della Primavera-Estate 2018.



Con loghi, scritte ironiche, citazioni famose, frasi motivazionali: le t-shirt si sono rifatte il look e tornano ad essere le grandi protagoniste della moda di primavera.

Certo, le classiche t-shirt bianche a maniche corte restano un pezzo must-have che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba, ma in questa stagione saranno le magliette con le scritte il vero fashion piece da avere ad ogni costo.

Le avevamo già ammirate sulle passerelle delle grandi griffe (come dimenticare l’iconica t-shirt di Dior con la scritta “We should all be feminists”), poi avvistate addosso alle reginette dello street style e ora sono ufficialmente arrivate anche sugli scaffali delle principali catene di moda low cost: non c’è brand che non le abbia inserite nelle proprie collezioni.

Guai a considerarle un capo casual da indossare solo nelle occasioni informali, le t-shirt con le scritte si prestano davvero a mille diverse interpretazioni: sono perfette anche con un semplice paio di jeans, ma riescono a sdrammatizzare al meglio anche gli outfit più femminili e si indossano senza problemi anche con gonne midi, pantaloni a vita alta o sotto a eleganti slip dress di seta.

Cosa puntare questa Primavera-Estate? Dai modelli con scritte dai colori pop a quelli con brevi frasi ricamate: ecco 16 proposte da scegliere in base al vostro mood!

















ZARA T-shirt bianca con scritta a contrasto

Credits: zara.com





CLAUDIE PIERLOT PARIS T-shirt bianca con le scritte della capsule collection Ile de Ré

Credits: claudiepierlot.com





DOLCE & GABBANA T-shirt bianca con ricamo di perline

Credits: mytheresa.com





UNDERCOVER T-shirt in cotone con stampa “Missing”

Credits: mytheresa.com





& OTHER STORIES T-shirt bianca con scritta rossa

Credits: stories.com





TRUSSARDI T-shirt in jersey di cotone stampata

Credits: trussardi.com





A.P.C. T-shirt in cotone con stampa blu

Credits: mytheresa.com





BELLA FREUD T-shirt in cotone con scritta nere e rosse

Credits: netaporter.com





DIESEL T-shirt nera con stampa bianca

Credits: zalando.it





ETRE CECILE T-shirt in cotone con scritta multicolor

Credits: mytheresa.com





GINA TRICOT T-shirt bianca con scritta gialla

Credits: zalando.it





GLAMOROUS T-shirt rosa con scritta rossa

Credits: zalando.it





ONE MORE STORY T-shirt grigia in cotone con scritta stampata

Credits: zalando.it





GANNI T-shirt in cotone con scritta ironica

Credits: mytheresa.com





TWINTIP T-shirt bianca con stampa

Credits: zalando.it





ALICE + OLIVIA T-shirt in cotone con scritta di paillettes

Credits: netaporter.com