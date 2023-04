Abbiamo scovato "on the street" i nostri 6 look preferiti della primavera e ora onestamente non indosseremmo altro: li trovate qui sotto con qualche consiglio di shopping mirato

Avete presente quelle combinazioni perfette che vi fanno sentire stilose ma senza sforzo e che sono entrate a far parte del vostro dress code quotidiano a tal punto da indossarle quasi senza pensarci?

Ecco per noi gli outfit primaverili evergreen da indossare a oltranza sono proprio questi 6 immortalati negli scatti di street style che vi mostriamo oggi. Si tratta per l'appunto di alcuni "sodalizi fashion" così stabili e duraturi da essere diventati dei veri e propri classici, mixati a qualche pezzo più "pazzo" preso tra le tendenze del momento.

Il risultato finale è talmente fresco e cool che noi francamente non indosseremmo altro per tutta la primavera. Piacciono anche a voi? Qui sotto trovate anche i nostri consigli per gli acquisti per replicarli davvero in poche mosse.





Look di primavera, le tendenze dallo street style: l'outfit con blazer in pelle, camicia bianca, jeans e sneakers

Blazer in pelle MANGO

Camicia bianca boxy COS

Jeans SANDRO PARIS

Sneakers bianche ADIDAS

Look di primavera, le tendenze dallo street style: l'outfit con camicia oversize, cargo pants, baseball cap e ballerine glitter

Camicia over lilla ESPRIT su Zalando

Pantaloni cargo satin CALLIOPE

Slingback glitter con fiocco H&M

Cappello da baseball MIU MIU

Look di primavera, le tendenze dallo street style: l'outfit con pullover, minigonna di pelle, pumps colorate e occhiali scuri

Pullover s.OLIVER su Zalando

Minigonna in similpelle ONLY su Zalando

Pumps satin MALONE SOULIERS

Occhiali scuri SAINT LAURENT

Look di primavera, le tendenze dallo street style: l'outfit con trench di pelle, abito in pizzo bianco, sabot con tacco e hobo bag

Trench in similpelle BERSHKA

Abito in pizzo bianco H&M

Sabot con tacco STEVE MADDEN

Borsa in pelle GANNI

Look di primavera, le tendenze dallo street style: l'outfit con blazer gessato, leggings con la staffa, sandali dorati e collana a catena

Blazer gessato & OTHER STORIES

Leggings con staffe MASSIMO DUTTI su Zalando

Sandali dorati JONAK

Collana a catena FEDERICA TOSI

Look di primavera, le tendenze dallo street style: l'outfit con tailleur pastello, tracolla in pelle e scarpe con para alta

Blazer doppiopetto IMPERIAL

Pantaloni a palazzo IMPERIAL

Tracolla verde ZARA

Mary Jane con platform VAGABOND SHOEMAKERS

