Ci siamo ispirati alle influencer per fantasticare un po' sui look che vorremmo indossare post lock-down. Qual è il vostro preferito?

In questi giorni di quarantena vi sarà capitato spesso di pensare a tutto quello che vorreste fare (o meglio, tornare a fare) post lock-down e magari anche fantasticare sul primo look che indosserete non appena potrete uscire.

Messi da parte per un attimo gli outfit super basic che ci accompagnano in questi giorni, anche voi sognate in grande, vero? Dopo un mese e mezzo (cifra più, cifra meno) trascorso chi in pigiama, chi in tuta e chi tra leggings e felpe, per la nostra prima uscita post quarantena ci meritiamo senza alcun dubbio di fare il pieno di glamour, sentirci "wow" e indossare - finalmente - alcune delle tendenze più forti della stagione in corso.

Ecco perché abbiamo sbirciato sui profili Instagram delle influencer più cool in circolazione, che sono sempre una grande fonte d'ispirazione quando si tratta di look stilosi.

Dal tailleur maschile agli immancabili jeans bianchi. Dal minidress a fiori da portare rigorosamente con tacchi alti, all'abito midi dal piglio rétro, passando per lo chemisier di cotone o il maxi dress a pois, ecco le nostre scelte (e, se volete, i consigli per gli acquisti per replicarle al meglio).

E voi quale di questi 7 look indossereste subito?

1. Jeans bianchi e foulard tra i capelli: easy look ma con un twist!

I pezzi da acquistare subito

Nastro per capelli H&M, jeans bianchi ZARA

Credits: hm.com, zara.com

2. Abito sottoveste e zeppe colorate: la divisa perfetta per l'estate!

I pezzi da acquistare subito

Abito con spalline sottili ZARA, espadrillas FRED DE LA BRETONIERE

Credits: zara.com, zalando.it

3. Abito con colletto e pumps: rétro style is the "answear"!

I pezzi da acquistare subito

Abito midi MIU MIU, pumps L'AUTRE CHOSE

Credits: miumiu.com, lautrechose.com

4. Minidress e tacchi alti per un'iniezione di glamour!

I pezzi da acquistare subito

Abito OASIS su Zalando, pumps CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: zalando.it, mytheresa.com

Abito TOPSHOP, sandali JIMMY CHOO

Credits: topshop.com, mytheresa.com

5. Tailleur manlike per una resa effortless chic

I pezzi da acquistare subito

Blazer e pantaloni MARELLA

Credits: it.marella.com

6. Chemisier e stivali bianchi, il total white a cui dire "sì, grazie!"

I pezzi da acquistare subito

Chemisier JW ANDERSON, stivali GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com

7. Maxi dress a pois: il look da sera per sentirsi davvero bellissime!

I pezzi da acquistare subito

Maxi dress TOPSHOP, hair clips & OTHER STORIES

Credits: topshop.com, stories.com