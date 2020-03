Si fa presto a dire "restare in pigiama" ... Questi 11 modelli sono così "cute" che reggono persino la prova "video chiamata"!



In queste giornate a casa la vostra voglia di prepararvi è ridotta ai minimi termini e la tentazione di rimanere in pigiama h 24 vi ha sfiorato più di una volta?

Partiamo da presupposto che avere un look curato anche tra le pareti domestiche (*** Qui vi consigliamo i capi per restare a casa con stile***) non è così complicato e, soprattutto, fa bene all'umore e aiuta a non cadere in un loop negativo.

Certo, c'è pigiama e pigiama (non stiamo certo parlando di quelli in flanella eh), alcuni tra quelli che vi presenteremo sono così belli, chic e particolari che indossarli solo per la notte è davvero un peccato.

Non a caso sono molti i designer che si sono ispirati alla linea del classico pigiama per creare look da giorno (ma persino da sera!) super eleganti. Basti pensare ai pantaloni culotte leggeri e in tessuti impalpabili perfetti per l'estate! Oppure alle bluse morbide da portare con gonne e persino con i jeans!

Ci sono modelli realizzati in tessuti sofisticati, con stampe che spaziano dal classico floreale ai pois, arrivando alle righe. E poi alcuni con camicia a kimono o con pantaloncini tipo shorts, insomma le tipologie sono moltissime e adatte a tutti i gusti.

Abbiamo selezionato 11 pigiami talmente belli (e che trovate online, a prova di click) che indossarli h 24 non sarà più un delitto. Anzi, "spezzati" potreste quasi utilizzarli come camicie o pants da mixare al resto del guardaroba!

Pigiama due pezzi stampa floreale con chiusura laterale, INTIMISSIMI

Su intimissimi.com

Pigiama corto con stampa con farfalle, OYSHO

Su oysho.com

Pigiama due pezzi con stampa pois e profili a contrasto

Su zarahome.com

Pigiama in seta con stampa arcobaleno, F.R.S For Rest Sleepers.

Su mytheresa.com

Canotta e culotte in seta e pizzo verde bosco, LA PERLA

Su laperla.com

Classico nero, con profili e bottoncini a contrasto, ANNA FIELD

Su zalando.com

Canotta e shorts a piccoli pois, STELLA MCCARTNEY



Su stellamccartney.com





Pigiama due pezzi in twill di seta italiana stampato, LA DOUBLE J

Su ladoublej.com

Pigiama due pezzi corto a righe bianche e champagne, H&M

Su hm.com

Pigiama due pezzi jacquard color rame, LOVE STORIES INTIMATES

Su lovestoriesintimates.com

Giacca a vestaglia e pants flare con scritta Love, GENNY



Su genny.com





Canotta e shorts stampa paisley, TRIUMPH

Su triumph.com

E per concludere con un tocco di leggerezza... Pigiama per sentirsi un po' tutte "Wonder Woman", TEZENIS

Su tezenis.com