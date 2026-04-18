Stufe dei soliti completi giacca e pantalone o di quegli abiti troppo bon ton che ci vengono proposti ogni volta che si parla di cerimonie? Ecco 9 mise diverse dal solito da cui prendere spunto per essere dei guest dal gusto impeccabile!

In primavera, fra ritrovate giornate di sole e alberi in fiore, puntuali, ricompaiono anche gli inviti a matrimoni e cerimonie.

Un po’ come un rito stagionale, non appena la natura da cenno di risvegliarsi dal suo letargo invernale, tornano con lei anche le tanto temute occasioni formali.

E tra battesimi, matrimoni e simili, poco cambia: le cerimonie riescono sempre a metterci in crisi su come vestirci, forse più di quanto accadrebbe se dovessimo sposarci noi!

“No” al bianco, ma “no” anche al nero, al rosso e al viola e, vogliamo parlare del fatto che tutti gli abiti che ci vengono proposti sembrano avere quello stile old fashioned che negli anni 2000 era ancora accettabile ma…oggi? Senza considerare le silhouette, che nella maggior parte dei casi nemmeno ci valorizzano, ma si limitano a riproporre modelli standard ormai superati.



È arrivato quindi il momento di cambiare le regole dell’abbigliamento da cerimonia e batterci per indossare qualcosa che ci faccia davvero stare bene - e magari che sia anche un po’ “moda” per chi, come noi, è appassionato di tendenze & co.

Un look che si adatti ai nostri gusti, ai nostri corpi, ai nostri colori e che, possibilmente, ci piaccia davvero, in modo da poterlo riutilizzare anche in altre occasioni o semplicemente per uscire, in un’ottica anche più green.



Quindi, a questo proposito, noi di Grazia.it vi lasciamo proprio qui 9 mise - direttamente da Instagram - dalle quali lasciarvi ispirare per esprimere il vostro rinnovato spirito fashion anche nelle occasioni di cerimonia.



Look da cerimonia fashion e attuali: abito bianco e nero



Se le regole dicono niente bianco (e tutte le sue varianti, come panna e avorio) e niente nero… perché non infrangerle entrambe? Presi da soli questi colori sono off limits, ma insieme possono regalarci un risultato inaspettato e decisamente interessante, oltre a rendere l’abito molto più versatile. Perché ammettiamolo: quando mai avete rimesso quel vestito verde acido? Esatto, mai.



Look da cerimonia fashion e attuali: abito a pois



Le fashion girlies che ci stanno leggendo saranno ben felici di sapere che i pois - uno dei trend più forti di questa primavera - sono finalmente sbarcati anche tra le opzioni da cerimonia. Se fino a poco tempo fa indossare una stampa che non fosse floreale era considerato inusuale, ora, le influencer ribaltano le regole del gioco, includendola nei must have di matrimoni & co, soprattutto di giorno.



Look da cerimonia fashion e attuali: fiori per la primavera? Sì, ma retrò



Il floreale resta sempre una scelta classica, ma qui sono le forme a cambiare: a svecchiare l’outfit ci pensa una silhouette dritta, senza spacchi né strascichi. Raffinata e dai richiami vintage, mette da parte tutti quei dettagli inutili in favore di un minimalismo chic e retrò.



Look da cerimonia fashion e attuali: completo pantalone



Chi l’ha detto che per queste occasioni dobbiamo per forza indossare un vestito? Si può benissimo essere eleganti e on point anche con un completo pantalone. Ancora meglio se a un pantalone sartoriale accostiamo un top in satin o raso, che fa sempre la sua bella figura. In questo caso, poi, sono le forme a fare davvero l’outfit: più saranno ampie, particolari e ricercate, più il risultato sarà raffinato e perfetto per l’occasione.



Look da cerimonia fashion e attuali: pizzo see-through



Al giorno d’oggi - soprattutto quando si tratta di matrimoni tra amiche - il dress code non è più così “proibitivo” come una volta e spesso le nostre amiche, se modaiole quanto noi, ci permettono di divertirci con i nostri look e anche di osare. Ecco perché il pizzo, in versione see-through, non è più un tabù, ma una scelta audace e super fashionable da sfoggiare anche con underwear a vista.



Look da cerimonia fashion e attuali: abito boho



Il boho ha conquistato anche il dress code da cerimonia. Ebbene sì, la tendenza bohémien che tanto adoriamo in questo periodo si declina finalmente anche nell’abbigliamento più formale.

Per renderla davvero portabile, il consiglio è puntare su un maxi dress floreale, dalle forme ampie e con una costruzione particolare - magari con qualche cut-out strategico - capace di innalzare il look e renderlo più sofisticato e adatto all’occasione, smorzandone un po’ la vena “gipsy” e sottolineando quella “fashion”.



Look da cerimonia fashion e attuali: mini dress



Non solo lunghezze extra: anche i mini dress - se scelti nelle proporzioni e nelle forme giuste - possono essere un’ottima scelta. Optate per silhouette bon ton, alla Cecilie Bahnsen e GANNI, con quel gusto scandinavo ricco di volumi, ruches e dettagli romantici, da bilanciare con tessuti preziosi che elevano immediatamente il tutto.



Look da cerimonia fashion e attuali: abito in tulle



Che ne dite di un abito “scultoreo” e maxi? Per un effetto davvero d’impatto, il tulle è la scelta perfetta. Impalpabile ma scenografico, questo vestito appare etereo e leggero, giocando con volumi e movimento sull’orlo per un risultato femminile e teatrale.



Look da cerimonia fashion e attuali: abito con corsetto



Infine, come ultima inspo della nostra selezione, vi proponiamo niente di meno che un abito Vivienne Westwood. Con un modello con corpetto non si sbaglia mai, soprattutto se presenta forme morbide, uno scollo particolare e la classica costruzione a V che valorizza la figura!