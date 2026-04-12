Lo stile boho ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di portarlo con noi anche in primavera. E ora? Come declinarlo? Niente paura: ci pensano le trendsetter, con i loro fit d’ispirazione, a rimetterci sulla strada giusta

Se una cosa è ormai certa a tutti noi, è che lo stile boho non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene, confermandosi a oggi una delle tendenze più amate del momento.

Dopo il suo grande successo invernale - tra capi in velluto e abiti ricoperti di ricami e perline che hanno inondato i nostri feed, così come gli e-commerce (e siamo sicure che almeno qualche pezzo sia finito anche nei vostri armadi) - all’alba di una nuova stagione questo trend non dà alcun cenno di arresto, preparandosi a una primavera fatta di nuovi capi e accessori “in tema”.

E così blazer in velluto, pellicce mongolian e cappotti afghani lasciano spazio a giacche in suede, camicette ricche di volant e gonne ampie, mentre ai piedi compaiono camperos e zoccoli borchiati, accompagnati da borse con frange e foulard di ogni tipo e colore che diventano il complemento perfetto per completare i nostri look.



Con un nuovo guardaroba a disposizione quindi, la domanda è una sola: come decliniamo tutte queste proposte?

Come sempre, quando noi chiediamo, la moda risponde - e lo fa proponendo fit boho perfettamente adattati alla nuova stagione, che mantengono quell’irresistibile allure libera e spontanea dello stile gipsy/bohémien e folk, ma si costruiscono su item nuovi, più leggeri e versatili, pensati per la primavera.

Allora cosa state aspettando? È giunta l’ora di sbriciare fra i fit delle trendsetter che abbiamo scelto per voi e trarre ispirazione per tutte le mise boho che siamo sicure sfoggerete da qui all’estate.

Pronte?





Come indossare il boho in primavera: pantaloni animalier, mantella e borsa con frange



Una componente molto importante dello stile boho (ma anche del boh-western, del boho-chic e di tutte le sue sottocategorie del momento) è l’animalier, soprattutto declinato nei pantaloni. La stampa che va per la maggiore, e che richiama immediatamente questo immaginario, è quella pitonata, perfetta da accostare a una mantella in camoscio ricca di ricami e pizzi e camperos, oltre che a una borsa in suede con frange, ormai vero e proprio caposaldo di questo stile.





Come indossare il boho in primavera: giacca in suede con fiori, camperos e jeans oversize



Un’alternativa al look precedente - simile, ma leggermente più “hippie” - è quella di optare per una giacca in suede morbida, magari arricchita da dettagli floreali, da accostare come da manuale a un classico e irrinunciabile paio di camperos. Infine, aggiungete alla mise un paio di jeans oversize da infilare all’interno degli stivali per creare un effetto balloon e otterrete così un fit dall’aspetto più folk e gipsy.







Come indossare il boho in primavera: abito lingerie, borsa con frange e bandana



Per chi vuole un look “massima resa, minimo sforzo”, c’è una buona notizia: per creare un outfit boho non serve un’infinità di pezzi particolari. Basta un abito dallo spirito gipsy, con pizzi e dettagli che richiamino leggerezza, un foulard portato come bandana tra i capelli e una borsa statement - possibilmente ricca di dettagli e frange - e il gioco è fatto.





Come indossare il boho in primavera: gonna ampia e blusa con volant



Per discostarci un po’ da quelle che sono le “uniformi” più comuni dello stile bohémien - ossia il classico pantalone a zampa abbinato alla giacca in suede - vi proponiamo un outfit più femminile e leggiadro questa volta. La giacca in suede, ormai un grande must (e questo l’avrete capito), resta protagonista, ma in questo caso viene affiancata da una gonna lunga con stampa paisley nei toni del verde acqua, ruggine e oro e una blusa con volant, che richiama un gusto anni ’70.





Come indossare il boho in primavera: pantaloni a zampa e giacca in pelle



Cosa urla più “boho” di un paio di pantaloni a zampa stampati? Probabilmente nulla. Ancora meglio se ricchi di fantasie e ricami diversi, quasi sovrapposti, per un effetto ancora più casuale.

Inoltre, per variare un po’ dal solito, al posto della classica giacca in suede optate per una giacca in pelle, abbinata ad accessori pendenti e a un paio di camperos.





Come indossare il boho in primavera: abito lungo e accessori “in tema”



Può un semplice abito a tinta unita trasformarsi in un look boho? La risposta è sì, ma con i giusti accessori. A dimostrazione del fatto che ogni vostro fit, con le accortezze necessarie, può diventare un perfetto outfit da Pinterest, ecco a voi una mise davvero molto semplice da ricreare e alla portata di tutti.

Tutto ciò che di “nuovo” vi servirà sono quindi una maxi bag, un foulard da utilizzare come bandana e una serie di gioielli (anch’essi maxi, a partire dai cuff bracelets), mentre la parte “portante” è costituita da qualcosa che tutti abbiamo nell’armadio: un normalissimo vestito lungo.







Come indossare il boho in primavera: il segreto è una giacca con frange



Se invece amate il boho ma non volete rinunciare a un twist più trendy e avant-garde, il nostro consiglio - e quello delle it girl - è di aggiungere a ogni look una semplice giacca con frange. Questo item, grazie alla sua personalità forte e ben definita, sarà capace di trasformare anche gli outfit più essenziali in mise caratteristiche ed editoriali, e di rendere perfettamente boho persino stampe meno tipiche, come pois o righe.

