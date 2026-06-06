Le buone abitudini possono cambiare la vita (in meglio!) ma costruirle richiede impegno, metodo e soprattutto costanza

Le buone abitudini che faremmo bene ad adottare le conosciamo tutti.

Mangiare sano, fare sport, ringraziare l’universo, leggere e telefonare più spesso ai nostri cari.

Tutte cose che sappiamo essere importanti quando ci pensiamo razionalmente ma applicarle spesso risulta complesso.

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Intanto siamo abituati a ritmi veloci che guidano verso risultati altrettanto veloci.

Questo però è da escludere se parliamo di abitudini da radicare perché si tratta di un processo e non di un evento circoscritto.

Un esempio su tutti: vogliamo sentire soddisfazione? Agguantiamo un dolce. Solo che poi da uno diventano due e probabilmente poi tre o quattro. Questo perché le cattive abitudini creano dipendenza perché soddisfano nel breve termine.

Per creare nuove buone abitudini invece bisogna partire dall’interno. Ecco come.

Come costruire delle nuove buone abitudini

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Approfondite i lati positivi delle nuove abitudini che volete adottare

Ad esempio non basta sapere che lo sport aiuta la muscolatura o diminuisce il grasso corporeo. Bisogna andare a fondo.

Si possono studiare le conseguenze positive che potrebbe portarci quella buona abitudine e così anche i risvolti negativi che potremmo avere se non la adottiamo. Ci si può anche confrontare con chi ha già adottato quello stile di vita.

Smettete di scrollare i social e cercate la motivazione giusta per prendervi cura di voi.

Collegate la nuova abitudine ad altro

Per consolidare o stabilire una nuova abitudine potete collegarla a un’altra già esistente.

Ad esempio se volete ricordarvi di prendere le vitamine ogni giorno ma continuate a dimenticarle, dovreste collegarle a un gesto che siete sicuri di fare quotidianamente.

Potreste prenderle dopo aver bevuto il caffè come ogni mattina o appena vi sedete alla scrivania in ufficio (avendo la cura di lasciarle sempre lì davanti agli occhi sulla macchinetta del caffè o a lato della tastiera).

Vedrete che sarà molto più semplice perché sarà come unire quel gesto a un'altra azione già consolidata.

Quanto tempo ci vuole per creare delle nuove buone abitudini?

In passato si parlava di 21 giorni per consolidare una buona abitudine ma poi uno studio pubblicato successivamente sull’European Journal of Social Psychology (2010) ha evidenziato che, in media, ci vogliono 66 giorni per crearle.

Il cervello d'altronde preferisce le abitudini ai cambiamenti e quindi ha bisogno di tempo e di rinforzi positivi possibilmente intermittenti.

Insomma deve capire di valerne davvero la pena e deve imparare a ricercare quell'abitudine perché ne sente la mancanza altrimenti sarà più facile tornare alle vecchie care conosciute abitudini.