6 look a cui ispirarsi per indossare il trend più in voga della stagione: i pois!

Se una rondine non fa primavera… i pois la fanno sicuramente!

La polka dot mania non dà cenno di volersi minimamente arrestare, conquistando anche la stagione attuale con il suo fascino bon ton e romantico.

Ed ora che la SS26 è iniziata, i pois bussano alle ante del nostro armadio, sbaragliando stampe come il vichy o le righe e invitandoci a sfoggiarli al più presto, declinati su qualsiasi capo e accessorio. Iniziando dai più classici pantaloni, gonne, giacche, trench e abiti, fino ad accessori di ogni tipo, come calze, borse, head bands e scarpe.

E con così tante alternative, è difficile non prendere parte a questo trend. Ma la domanda resta sempre la stessa: come abbinarli per una resa favolosa?

Ormai conoscete già la risposta: prendendo spunto dalle mise delle trendsetter che, meglio di un moodboard, ci offrono una dose incalcolabile di fit-ispirazione per ogni tendenza che ci passi sotto il naso, insegnandoci a indossarla con stile e una tocco di coolness che solo loro possono trasmettere.

Pronte dunque a farvi un giro nei feed delle nostre fashion influencer preferite e trovare l’outfit che fa al caso vostro?

Outfit a pois per la primavera: l'abito a pois

Il modo più semplice per sfoggiare questo trend senza impazzire tra outfit complicati e mix & match? Puntare su un abito! Gli e-commerce, al momento, sono pieni zeppi di vestiti e abitini a pois: romantici e versatili, perfetti per ogni occasione e adatti a ogni esigenza. E poi, per accessoriarlo un po’ accostateci un blazer (visto che non fa ancora abbastanza caldo per le maniche corte), un paio di ballerine con borchie, per richiamare il motivo a pois, e una borsa a mano ed il gioco è fatto.

Outfit a pois per la primavera: pois grandi + pois piccoli

L’ultimate trick delle it girl per rendere questo pattern più interessante e “svecchiarlo” un po’, allontanandolo da un’estetica troppo retrò e romantica, è mixarne le dimensioni. Accostate pois di grandezze diverse nello stesso outfit, dalle versioni XL a quelle XS, per un effetto nuovo e alla moda. Sia che si tratti di pezzi dalla stessa palette cromatica, che item dalle nuance completamente differenti.

Outfit a pois per la primavera: la combo pois + denim

Chi ha detto che i pois si abbinano solamente a look girlish? La prova del contrario è proprio sotto i vostri occhi, con questo outfit super cool che mixa denim e polka dots. La gonna a pois conserva il suo animo romantico, smorzato però dalla camicia in denim e dal baseball cap, che aggiungono un twist più androgino e contemporaneo. E, come tocco finale, una borsa a tracolla - sempre in denim - in stile baguette, perfetta per restare in equilibrio tra due le estetiche.

Outfit a pois per la primavera: pois + balloon pants

Come creare un outfit davvero vincente? Accostando due tra i maggiori trend della stagione. In particolare, in questo look, i pois incontrano i ballon pants in un fit che trasmette leggerezza, dalle linee ampie e svolazzanti, perfetto per una giornata in città o per un brunch fra amiche.

Outfit a pois per la primavera: il total look a pois

I pois, però, funzionano benissimo anche da soli, senza bisogno di essere abbinati ad altre stampe.

Anche una mise pois su pois - nello stesso colore e con la stessa dimensione - fa sempre la sua bella figura. Quindi, spesso, la soluzione migliore è quella alla quale non serve pensare troppo, accostando fra loro una gonna e una camicia in un coordinato polka dots.

Outfit a pois per la primavera: pois + jeans

Infine, per rendere questa stampa più urban e indossarla con disinvoltura anche di giorno, basta un semplicissimo paio di jeans. E, se è vero che il denim sta bene con tutto, allora un pantalone jeans diventa l’alleato perfetto per realizzare un look sbarazzino e casual con una mossa facile ma d’effetto.

