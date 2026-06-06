Minimal, sofisticati e super versatili: gli abiti strapless tornano in scena e diventano il pezzo chiave del guardaroba estivo. Ecco i nostri modelli prefetiti



C’è un capo che questa estate domina passerelle, vacanze al mare e look da città con la stessa naturalezza: l’abito senza spalline. Essenziali solo all’apparenza, gli abiti strapless si confermano infatti una delle tendenze più forti dell’estate 2026, conquistando per la loro capacità di essere elegante, freschi e incredibilmente contemporanei.

La nuova generazione di strapless dress abbandona gli eccessi del passato e punta tutto su linee pulite e volumi morbidi. Il risultato? Silhouette leggere che scoprono spalle e décolleté con un certa discrezione, regalando così un’eleganza "rilassata" perfetta per la bella stagione.

Tra i modelli più desiderati ci sono quelli lunghi e fluidi in jersey o cotone leggero, ideali da indossare dal giorno alla sera, ma anche le versioni più strutturate con corpetti bustier e gonne ampie dal sapore couture. Non mancano poi mini dress essenziali, drappeggi strategici e texture satin che riflettono la luce estiva.

A rendere gli abiti strapless così amati è soprattutto la loro versatilità. Provate a indossarli con sandali flat e maxi tote: diventano l’uniforme chic delle giornate più calde, mentre con gioielli bold e tacchi minimal si trasformano immediatamente nel look perfetto per cene, party e occasioni speciali.

Sul fronte colori, l’estate 2026 premia palette luminose e sofisticate: parliamo delle tonalità burro, mocha mousse, bianco latte, giallo intenso che restano grandi protagonisti, affiancati da nuance sorbetto come azzurro ghiaccio, rosa cipria e rosso acceso.

Più che una semplice tendenza, lo strapless dress oggi rappresenta un nuovo modo di interpretare la femminilità: sono perfetti infatti per risultare eleganti.. e. perché no, sensuali senza essere eccessive. Un capo passe-partout da indossare in vacanza come in città, destinato a rimanere anche oltre l’estate.

Abiti strapless estate 2026: i modelli più cool da aggiungere subito alla wishlist

H&M

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LIU JO

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RESERVED

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STAUD

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DESIGUAL

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ESSENTIEL ANTWERP

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ZARA

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BERSHKA

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GAP

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PULL&BEAR

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WOLFORD

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MAX MARA

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MANGO

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GUESS

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REFORMATION

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