Dalle comunioni ai matrimoni, passando per battesimi e cerimonie civili, ecco 7 look eleganti da sfoggiare alle prossime cerimonie estive

Ah… le cerimonie estive! Ore interminabili al caldo, tacchi che ci fanno maledire di averli scelti e un mix di entusiasmo e di “ma chi me l’ha fatto fare?” che conosciamo fin troppo bene.

Un quadro che amiamo tutti, no?

Per fortuna, se c’è una cosa che riesce sempre a tirarci su il morale e a invogliarci a partecipare, è la scelta del look. Perché sì, le cerimonie sono l’occasione perfetta per sfoggiare tutti quegli outfit che, probabilmente, non indosseremmo mai in altri contesti (e, ovviamente, anche per scattare mille foto da postare su Instagram).

Quale circostanza migliore di un matrimonio, per esempio, per sfoderare finalmente quell’abito a sirena acquistato d’impulso - che ci ripromettiamo sempre di mettere - e che alla fine è rimasto chiuso nell’armadio da secoli?

Esatto: nessun’altra.

E quando si tratta di cerimonie in stile cocktail siamo già tutt’orecchi, ma se ci invitano a quelle più eleganti, hanno fatto breccia nel nostro cuore. Lunghi abiti fluidi, completi sartoriali, tailleur pantalone e molto altro: le opzioni sono infinite. L’unico vero “calvario”? Scegliere quale look indossare.

Se siete a corto di idee - o semplicemente in cerca di un po’ di ispirazione - ecco 7 look da sfogliare uno dopo l’altro per la vostra prossima cerimonia estiva in vista!

7 look per una cerimonia elegante: outfit 1

Se ai matrimoni il bianco è - per ovvie ragioni - off limits, questa regola non vale per le altre cerimonie. In più, se si tratta di un invito “modaiolo”, l’occasione di giocare con layer, stratificazioni e tessuti mixati fra loro va presa al balzo. E così, invece del classico vestito monocromatico, optate per un look assembled fra gonne a matita, sovra-gonne in satin e bluse in organza per un twist romantico ed etereo.

7 look per una cerimonia elegante: outfit 2

Accanto al bianco, in lista dei ai colori che non si possono indossare ai matrimoni c’è il rosso, che però, fa un figurone in occasioni diverse dai wedding & co. Ancora meglio se si tratta di un abito lungo monocromatico con pochette in tinta e accessori oro a completare il tutto.

7 look per una cerimonia elegante: outfit 3

Invece, che ne dite di un abito rosa per un matrimonio? Una nuance super gettonata e intramontabile, che può trasformarsi in qualcosa di decisamente più originale grazie a dettagli avant-garde, come applicazioni silver su tutto il tessuto, da abbinare a scarpe e borsa coordinate.

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Invece, sempre restando sul tema “white”, un’alternativa all’abito è proprio un elegantissimo e chiccosisismo completo satin. Forme ampie, fluide, tessuti di qualità (punterei sul raso o sulla seta), e pochi accessori e il gioco è fatto.

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Fratello minore del completo satin bianco, è il completo satin in avorio, ideale per chi non ama i colori ottici ma desidera comunque sfoggiare le sfumature cromatiche candide dell’estate.

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Se il bianco e il nero sono out… non significa che lo siano anche insieme!

Cosa c’è di più minimal e raffinato di un color block che unisce due delle tonalità più iconiche di sempre? Perfetto per una cerimonia in riva al mare al tramonto, questo abbinamento sprigiona un’estetica mediterranea sofisticata ed incredibilmente chic.

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Infine, terminiamo con la proposta più “fun” ed “extra” di tutte: un abito interamente ricoperto di paillettes, perfetto per una cerimonia ma ancora di più per un matrimonio nel tardo pomeriggio, di quelli che proseguono fino a sera tra balli, musica e brindisi sotto le stelle.