Dite addio alla malinconia da rientro: questi 10 outfit vi faranno tornare il sorriso (e una gran voglia di fare shopping).



Ok, siete tornate dalle vacanze, avete disfatto a malincuore le valigie e archiviati costumi e prendisole in fondo all'armadio. Ma non fatevi prendere dalla malinconia da rientro: di cose belle a cui pensare ce ne sono parecchie!

Settembre è alle porte e con lui una valanga di nuovi progetti e impegni. Per non parlare dei nuovi look da sfoggiare questo autunno!

Mentre noi ci godevamo le nostre meritate vacanze, in Nord Europa - a Copenhagen, in particolare - intanto era già tempo di Fashion Week.



E quale occasione migliore dello street style per dare una sbirciatina agli outfit che non vediamo l'ora di indossare nei prossimi mesi.

Giacche dal taglio sartoriale, completi manlike, stivaletti e molto altro sono lì, pronti ad attenderci per una nuova stagione all'insegna dello stile.

Ecco per voi 10 look che vi faranno venire un'immediata voglia di autunno!





Cosa c'è di meglio per salutare la nuova stagione di un bel trench? Il capospalla mid-season per eccellenza, qui indossato da Linda Tol, si porta con un paio di pantaloni in nuance a vita alta e dal taglio maschile, abbinato ad accessori basic e di carattere.





Un outfit femminilissimo e giocato su una "combo colore" irrestistibile, quello dell'influencer Nina Sendbach: giacca bomber in pelle color cognac e gonna plissè rosso passione, perfettamente en pendant con le décolleté e la bag morbida da portare sotto il braccio.













Un ensamble impeccabile che renderà il rientro in ufficio (quasi) piacevole: l'influencer Tine Andrea sceglie un top basic abbinato a pantaloni in denim dal taglio wide e una giacca maschile, ingentiliti da sandali bianchi a listini e bijoux dorati per dare luce. La palette, tutta nei toni del crema e del sabbia, è il miglior antidoto al malumore.





Avete voglia di colore? L'influencer Jeanette Madsen ci offre lo spunto per un daily look semplice e vincente: i classici jeans si portano con un blazer oversize blu elettrico, in tinta con la tracolla turchese (per ricordarci, ancora per un po', del mare). Il tocco cool? I sabot effetto rettile, grande trend di stagione.





Fan del completo, eccovi accontentate! La tendenza dell'autunno 2019-2020 lo vuole rigorosamente stampato, come questo "check", e portato con la giacca aperta sopra una semplicissima t-shirt bianca, con molta nonchalance.





La gonna "midi" è il vostro must have? Se volete regalarle una "marcia in più", indossatela con una camicia effetto leather. Completano il look una semplice bag a spalla e dei sandali con listini (non è ancora tempo di riporli ancora nel reparto estivo)!





Il look "monocromatico" sarà uno dei grandi trend di stagione: non è semplicissimo, è vero, ma l'effetto "wow" è assicurato. In particolare se scegliete una nuance speciale come questo rosso "vinaccia" da declinare , per le più ardimentose, anche nella combo "pantaloni + abito".





Stufe del "solito" dress code da ufficio? La soluzione è puntare su dettagli inaspettati: la classica coppia "blazer e pantaloni" riacquista smalto e coolness se abbinata a una camicia stampa "snake" e stivaletti in vernice con inserti mesh. Per vere "donne in carriera"!





Se le previsioni danno improvvisi abbassamenti di temperature non disperatevi: è il momento di sfoderare un paio di favolosi pantaloni effetto "croc" e un morbido pull bianco. Per rafforzare l'effetto "animalier" basta aggiungere scarpine e pochette leopradate e sarete pronte ad affrontare la solita giungla urbana.





Poteva mancare all'appello nella nostra selezione una bella jumpsuit? Certo che no! Questa in denim è perfetta anche con un paio di semplici sneakers bianche e una t-shirt. Bastano dei bijoux dorati e degli occhiali da sole e il dilemma da "cosa mi metto oggi?" è presto risolto!