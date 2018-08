Malinconia da fine vacanza? Con questi 8 outfit avrete voglia che l'autunno arrivi il prima possibile!



Le vacanze sono ormai finite e vi sentite tristi e sconsolate? Niente lacrime e cominciate a pensare a tutto quello che di bello l'autunno 2018 potrà portarvi!

Come una valanga di nuovi look semplicemente perfetti di cui, siamo sicure, vi innamoreret al primo sguardo! Sì perché, abbandonati costumi e parei, infradito e collane di conchiglie, ad attendervi ci sono 8 outfit stilosi selezionati per voi tra gli scatti di street style e che saranno trending nei prossimi mesi.

Insomma l'abbassamento delle temperature porterà una corrente di novità e una pioggia di must have che vi accompagneranno da qui ai prossimi mesi.

Mai come ora desidererete la fine dell'estate!





L'influencer Tine Andrea indossa un abito midi a stampa floreale con il must di stagione: lo stivaletto bianco.

Credits: Getty Images





Già addocchiato ne i mesi precedenti, questo autunno sarà la nostra "divisa": il completo maschile (in versione total white come quello di Lisa Aiken) si personalizza con una buona dose di accessori cool e personalità.

Credits: Getty Images





Ah il velluto a coste! Questo autunno ne avevamo avuto un gustoso assaggio e ora sarà il grande protagonista! Perché non sceglierlo in versione "combo" giacca + gonna in una nuance statement come il verde smeraldo?

Credits: Getty Images







Un bel paio di pantaloni a vita alta beige, una camicia azzurra e il look da ufficio è fatto! Il dettaglio da copiare? Accessori dai colori strong per un boost di energia supplementare.

Credits: Getty Images





Ve lo ripeteremo svariate volte da qui ai prossimi mesi: mai senza una giacca check! L'abbinamento da "colpo di fulmine" è con il rosa! Da indossare in total con pantaloni e accessori!

Credits: Getty Images

L'abito con bottoni è il passepartout ideale per passare dal look da ufficio all'aperitivo con le amiche. Se poi lo abbinate a stivaletti neri in vernice a una belt bag (la borsa a marsupio tormentone del momento) andrete sul sicuro.

Credits: Getty Images





Soprabito stampato, jeans e sandali gioiello. Con un look così non vedrete l'ora che le temperature si abbassino!

Credits: Getty Images





Un look ladylike su cui investire immediatamante: gonna midi che sfiora il polpaccio, micro pull e kitten heels. La palette poi è perfetta: rosa + burgundy, semplicemente über chic!

Credits: Getty Images