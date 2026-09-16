Julia Roberts negli anni '90 lo aveva già capito: il blazer in pelle è il pezzo che non può mancare nel guardaroba autunnale
È stato uno dei grandi cult degli anni ’90 e a distanza di decenni non ha perso un grammo del suo appeal: il blazer in pelle è ancora oggi uno dei pezzi chiave del guardaroba quotidiano.
Sarà per la sua anima grintosa ma al tempo stesso sofisticata, sarà perché è un’alternativa più chic alla solita giacca di pelle, fatto sta che si conferma il capospalla ideale per affrontare gli impegni che affollano l’agenda durante la mezza stagione.
E lo aveva già capito anche Julia Roberts che all’epoca lo indossava con nonchalance (e con quell’attitudine effortless capace di rendere tutto cool) anche con solo jeans e anfibi e che con il suo look ci ha fatto venire voglia di far spazio nell’armadio a qualche nuovo modello da sfoggiare per tutto l’autunno.
***Julia Roberts negli anni ’90 aveva già trovato il modo più easy di indossare la gonna di paillettes (e noi vi sveliamo come ricreare il suo look)***
Per un outfit in perfetto stile nineties meglio privilegiare i modelli leggermente lunghi, dalle proporzioni rilassate, meglio ancora se in pelle liscia, con chiusura doppiopetto e declinati in colori scuri.
Da indossare in modo easy, proprio come faceva Julia, con jeans dal taglio dritto, una semplice t-shirt o un cardigan in maglia leggera, in modo da lasciare al blazer il ruolo da protagonista.
Anche voi siete pronte a cadere in tentazione e ad aggiungere subito alla shopping list qualche nuovo modello da sfruttare al posto di trench e bomber?
Se la risposta è sì, ecco una selezione che potrebbe fare giusto al caso vostro.
Blazer in pelle: i modelli (in stile anni '90) perfetti per l'autunno
7 FOR ALL MANKIND Giacca in pelle con chiusura monopetto
Credits: 7forallmankind.com
VERONICA BEARD Blazer monopetto in pelle vegan
Credits: mytheresa.com
TRUSSARDI Blazer in pelle dal taglio sartoriale
Credits: trussardi.com
H&M Blazer nero effetto pelle
Credits: 2.hm.com
JOSEPH Blazer in pelle bordeaux
Credits: mytheresa.com
MARELLA Giacca in pelle con cintura in vita
Credits: it.marella.com
MANGO Giacca in pelle con collo a V con rever
Credits: shop.mango.com
MANUEL RITZ Blazer in ecopelle burgundy
Credits: manuelritz.com
Foto: GettyImage
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