Anche voi, come Julia Roberts negli anni ’90, avete una passione per i blazer in pelle? Scoprite i modelli più cool dell’autunno nella nostra mini selezione.

È stato uno dei grandi cult degli anni ’90 e a distanza di decenni non ha perso un grammo del suo appeal: il blazer in pelle è ancora oggi uno dei pezzi chiave del guardaroba quotidiano.

Sarà per la sua anima grintosa ma al tempo stesso sofisticata, sarà perché è un’alternativa più chic alla solita giacca di pelle, fatto sta che si conferma il capospalla ideale per affrontare gli impegni che affollano l’agenda durante la mezza stagione.

E lo aveva già capito anche Julia Roberts che all’epoca lo indossava con nonchalance (e con quell’attitudine effortless capace di rendere tutto cool) anche con solo jeans e anfibi e che con il suo look ci ha fatto venire voglia di far spazio nell’armadio a qualche nuovo modello da sfoggiare per tutto l’autunno.

***Julia Roberts negli anni ’90 aveva già trovato il modo più easy di indossare la gonna di paillettes (e noi vi sveliamo come ricreare il suo look)***

Per un outfit in perfetto stile nineties meglio privilegiare i modelli leggermente lunghi, dalle proporzioni rilassate, meglio ancora se in pelle liscia, con chiusura doppiopetto e declinati in colori scuri.

Da indossare in modo easy, proprio come faceva Julia, con jeans dal taglio dritto, una semplice t-shirt o un cardigan in maglia leggera, in modo da lasciare al blazer il ruolo da protagonista.

Anche voi siete pronte a cadere in tentazione e ad aggiungere subito alla shopping list qualche nuovo modello da sfruttare al posto di trench e bomber?

Se la risposta è sì, ecco una selezione che potrebbe fare giusto al caso vostro.

Blazer in pelle: i modelli (in stile anni '90) perfetti per l'autunno

7 FOR ALL MANKIND Giacca in pelle con chiusura monopetto

Credits: 7forallmankind.com

VERONICA BEARD Blazer monopetto in pelle vegan

Credits: mytheresa.com

TRUSSARDI Blazer in pelle dal taglio sartoriale

Credits: trussardi.com

H&M Blazer nero effetto pelle

Credits: 2.hm.com

JOSEPH Blazer in pelle bordeaux

Credits: mytheresa.com

MARELLA Giacca in pelle con cintura in vita

Credits: it.marella.com

MANGO Giacca in pelle con collo a V con rever

Credits: shop.mango.com

MANUEL RITZ Blazer in ecopelle burgundy

Credits: manuelritz.com

Foto: GettyImage