Pelle dewy, guance rosate, labbra sfumate e capelli morbidi: il glamour del momento è meno artificiale, come dimostrano i look delle star agli Emmy 2026

Il nuovo glamour non si riconosce da quanto trucco si vede, ma da quanto bene è fatto. Pelle fresca e luminosa, guance accese, labbra morbide, occhi definiti senza eccessi e capelli sofisticati ma mai troppo costruiti: il subtle glamour ("glamour discreto") è la tendenza beauty che sta prendendo forma tra celebrity, passerelle e social, cambiando il modo di intendere il make-up per eventi speciali (ma non solo). E gli Emmy 2026, con il loro red carpet, ne hanno appena dato una delle interpretazioni più evidenti.

Subtle glamour: la “spinta” delle celeb

Non è ovviamente una tendenza che è nata sui tappeti rossi, perché in realtà è qualcosa che stiamo notando da più stagioni: dopo anni di contouring, basi impeccabili e onde perfettamente definite, cresce la voglia di una bellezza che sembri meno costruita e “artificiale”. Il glamour rimane – sia inteso - ma diventa più morbido e naturale, almeno nel finish. Le prime a spingere verso questa direzione sono state le celeb e gli ultimi eventi, Emmy 2026 in prima fila, hanno semplicemente reso questa direzione particolarmente evidente: Zendaya, per esempio, ha abbinato il nuovo pixie a sopracciglia sottili, pelle luminosa e un make-up essenziale; Nicole Kidman ha scelto un raccolto basso morbido con ciuffi che incorniciano il viso, guance rosate e labbra pesca lucide; Claire Danes ha portato il suo bob sleek con un incarnato luminoso e un velo di blush rosa.

Punto di partenza del subtle glamour è la pelle

La pelle è infatti il punto da cui tutto parte, come racconta anche NewBeauty. Sarah Snook, agli Emmy, ha portato questa idea verso un dewy glam sofisticato, con un incarnato luminoso che diventa quasi più importante del resto del make-up. Carrie Coon ha scelto invece un risultato fresco e moderno, mentre Shabana Azeez ha puntato ancora sulla luminosità della pelle. Sono look diversi, ma tutti raccontano la stessa evoluzione: il viso non deve più sembrare perfettamente truccato, ma semplicemente "in ottima forma".

Il trucco

Poi c’è il blush, forse il vero protagonista di questa nuova idea di glamour. Rosa, pesca, corallo o tonalità più calde sono sfumate sulle guance e verso le tempie. Più che “a scolpire”, il colore serve a restituire vitalità al viso. Anche le labbra seguono la stessa filosofia. Il contorno netto cede il posto a rossetti sfumati, finish luminosi e tonalità vicine al colore naturale della bocca. Sugli occhi, invece, la definizione resta ma non è mai “bold”: ciglia, eyeliner e ombretti servono soprattutto a intensificare lo sguardo senza trasformarlo.

La filosofia del subtle glamour nei capelli

E poi ci sono i capelli, fondamentali per capire perché il subtle glamour non significhi semplicemente “trucco naturale”. Qualche esempio? Shailene Woodley con una coda bassa essenziale; infine, Lisa Rinna con un pixie tirato all’indietro e una riga laterale profonda. Anche Carrie Coon ha scelto il corto, in una versione pixie platino più grafica, dimostrando quanto il taglio possa essere sofisticato senza bisogno di una costruzione elaborata.

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