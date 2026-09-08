Anche voi state bramando i primi freddi pur di poter indossare questi must del guardaroba autunnale? Francamente non vediamo errori!

C’è un momento preciso, verso la fine dell’estate, in cui la nostalgia della spiaggia lascia improvvisamente il posto a un desiderio inconfessabile, ossia che arrivi il primo freddo per poter sfoggiare finalmente i pezzi cool delle nuove collezioni autunnali.

Ammettiamolo, dai: per quanto amiamo l'estate (ehm, quest'anno col caldo micidiale che ha fatto decisamente meno), la prospettiva di tornare a costruire look più strutturati e a giocare con le stratificazioni non ci dispiace affatto, anzi.

L'autunno, del resto, è da sempre la stagione d’oro della moda, quella in cui anche un semplice tragitto casa-ufficio può trasformarsi in un défilé (specialmente perché è anche il fashion month).

Quindi tranquille perché, se per caso avete ancora un po' di nostalgia del costume da bagno, ci penserà questa selezione di "chicche autunnali" a farvi venire una voglia matta di sfoggiare subito i primi outfit da rientro.

Per tentarvi ancora di più abbiamo raccolto per voi i 7 must have da avere nel guardaroba per un autunno all'insegna del glamour!

Sua Maestà, il trench

Non è autunno senza un trench, ma per questa stagione accantoniamo un attimo il classico beige per fare spazio al verde oliva ultra sofisticato di COS. Con il suo collo imbuto e le linee minimal pulitissime, è il capospalla definitivo per elevare all'istante anche la combo più semplice.

COS

Credits: cosstores.com

La blusa con fiocco bon ton

Per dare un tocco di eleganza ad ogni look, il "mai più senza" è la blusa avorio firmata & Other Stories. L'ampio fiocco al collo regala un'allure parisienne d'altri tempi: lasciatela spuntare da un blazer o abbinatela a pezzi più rock per un contrasto favoloso.

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

La gonna midi in pelle (o similpelle) ipersofisticata

A proposito di pezzi grintosi: la gonna svasata al ginocchio in similpelle di Mango è il pezzo jolly di stagione. Versatile, cool quanto basta e declinata su una silhouette fluida che sta bene davvero a tutte. Si porta di giorno con scarpe basse e di sera con tacchi altissimi.

MANGO

Credits: shop.mango.com

La maxi bag boho

Se c'è un materiale che grida "autunno" a gran voce, questo è senza dubbi il camoscio. Per completare i nostri look autunnali puntiamo tutto sulla maxi borsa in suede marrone firmata Charles & Keith, capiente e dal mood boho irresistibile. Perfetta per portare in giro con sé tutto l'indispensabile e anche il superfluo!

CHARLES & KEITH

Credits: charleskeith.eu

Il cardigan cozy

Niente fa "autunno" come la sensazione di infilarsi in una maglia morbida. Il cardigan Sophie di Sézane nella tonalità épice (un caldo colore speziato che ci fa subito venire in mente il foliage) è quella coccola knitted di cui non potremo più fare a meno: da portare a pelle oppure aperto sopra a una blusa.

SÉZANE

Credits: sezane.com

L'immancabile denim

Capitolo jeans: per cambiare registro rispetto ai soliti "fit", l'ideale è questo modello in denim nero con risvolto maxi sul fondo, proposto da Zara. Un dettaglio contemporaneo che dà subito un carattere unico alla silhouette.

ZARA

Credits: zara.com

Gli stivali in suede

L'accessorio che ci è mancato di più nei lunghi mesi estivi? Gli stivali, che domande! Una calzatura che ci traghetta alla perfezione verso la stagione fredda e che ci risolve non pochi dilemmi di look (sì, con le gonne e i vestiti il fascino di un paio di boots non si batte!). Questo modello alto a punta arrotondata in camoscio color testa di moro di Ovyé è tra i più belli che troverete in circolazione quest'anno, segnatevelo.

OVYÉ

Credits: ovye.it