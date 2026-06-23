Come indossare la gonna di paillettes in modo easy in questa stagione? Come Julia Roberts negli anni ’90: get the look!

Viene inevitabilmente associata ai look delle grandi occasioni, ma chi l’ha detto che la gonna di paillettes non può essere sfruttata anche nel quotidiano!

Grande must del guardaroba delle feste, la sequin skirt ha un potenziale che troppo spesso viene sottovalutato e la verità è che, se abbinata nel modo giusto, può tranquillamente trovare spazio anche nella vita di tutti i giorni.

***Questo capo cult amato da Sarah Jessica Parker negli anni Novanta è il pezzo jolly da sfoggiare questa estate***

Come abbinarla con nonchalance anche in piena estate? Noi abbiamo ripescato questo look sfoggiato da Julia Roberts negli anni ’90 (e ancora decisamente attuale) che ci sembra davvero la soluzione ideale per continuare a sfruttare la gonna in paillettes in questa stagione.

L’attrice, ospite a un evento benefico a New York nel 1998, l’ha abbinata in modo super easy, mettendo in pratica un accorgimento molto furbo: mixare un capo così eccentrico e scintillante a dei pezzi dallo stile più basic.

La Roberts, infatti, l’ha indossata con un semplicissimo top nero con scollo all’americana, con un paio dei sandali minimal con i listini sottili e una borsa a mano total black in formato mini: il modo perfetto per rendere la sua gonna di paillettes l’unica grande protagonista del suo look.

Vi abbiamo fatto venire voglia di ricreare questo outfit ad altissimo tasso di glamour? Se la risposta è sì, ecco i pezzi chiave da avere nell’armadio per riuscirci a occhi chiusi.

Gonna di paillettes + canotta + sandali minimal: come copiare il look anni '90 di Julia Roberts

ARKET Top nero con scollo all’americana

Credits: arket.com

ROTATE Gonna a vita alta con paillettes e perline

Credits: mytheresa.com

REFORMATION Sandali neri con i listini sottili

Credits: thereformation.com

FURLA Bauletto in pelle in formato mini

Credits: furla.com

Foto: GettyImage