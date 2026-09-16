Avvistata ad Atene per un meeting di lavoro, Amal Clooney ha sfoggiato il perfetto tailleur giacca-gonna (e noi vi mostriamo delle alternative perfette per l’autunno).

Dimenticati i red carpet e i party super glamour di Venezia, Amal Clooney è tornata al lavoro e dopo averci regalato una serie di look impeccabili nei giorni della Mostra del Cinema, ci ha già dato una nuova lezione di stile.

Durante un meeting ad Atene, infatti, Amal ha indossato un completo, declinato in un’audace tonalità di rosso, che è la prova di quanto un tailleur con giacca e gonna possa essere tutto fuorché un capo ordinario.

Per il suo appuntamento, la moglie di George Clooney, ha optato per un coordinato di Bottega Veneta, composto da giacca corta dal taglio sartoriale e gonna a tubino, che aveva già sfoggiato qualche anno fa a New York in un’altra occasione.

***Amal Clooney (favolosa al suo arrivo a Venezia) conferma: è il verde il nuovo nero!***

Questa volta lo ha abbinato a una camicia rossa in seta con il fiocco sul collo, a un paio di décolleté a stampa animalier e alla borsa Bamboo Vendetta in pelle nera di Gucci.

E il risultato è un look sofisticato ma con carattere che conferma quanto i tailleur con blazer e gonna possano essere la scelta giusta per chi, in ufficio o in altre circostanze formali, vuole puntare tutto sull’eleganza, ma senza cadere nel banale.

Anche voi volete dar loro una chance e non vedete l’ora di sfoggiarli al posto dei soliti completi giacca-pantaloni?

Con blazer lungo o corto, con gonna mini, midi o maxi: ecco una selezione di modelli, raffinati ma con un tocco contemporaneo, a cui non saprete proprio resistere.

7 tailleur con la gonna su cui mettere gli occhi quest'autunno

PINKO Tailleur con blazer monopetto e pencil skirt

Credits: pinko.com

MANGO Tailleur con blazer doppiopetto a quadri e minigonna coordinata

Credits: shop.mango.com

LA DOUBLE J Set coordinato in cady con blazer e pencil skirt

Credits: ladoublej.com

SANDRO Completo blu a righe con i lustrini

Credits: it.sandro-paris.com

COS Completo in lana con blazer corto e gonna a matita

Credits: cos.com

WEEKEND MAX MARA Completo in jersey con gilet e gonna lunga

Credits: it.weekendmaxmara.com

TOTEME Completo nero con giacca doppiopetto e gonna in satin

Credits: toteme.com

Foto: courtesy of press office