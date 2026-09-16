Tre creazioni "custom made" di Ermanno Scervino raccontano le nozze di Ilary Blasi tra pizzo, seta e silhouette sartoriali. Scopriamole insieme!



È un'immagine da sogno quella di Ilary Blasi in Costiera Amalfitana, avvolta in un abito da sposa firmato Ermanno Scervino, che corona il suo sogno d'amore con Bastian Müller.

Sullo sfondo troviamo la Terrazza dell'Infinito, all'interno di Villa Cimbrone a Ravello, sospesa tra cielo e mare che diventa la cornice naturale di una creazione che guarda al romanticismo delle grandi icone del passato, ma lo rilegge attraverso una sensibilità moderna.

A catturare lo sguardo è sicuramente il corsetto in pizzo rebrodé, costruito intorno a una profonda punta vittoriana. La generosa V rompe la compostezza della struttura e mette in evidenza il punto vita, creando un contrasto tra la rigidità della costruzione sartoriale e la leggerezza del pizzo.

Lo stesso motivo risale verso il collo e segue i contorni naturali del tessuto, mentre sulle maniche il bordo smerlato si posa delicatamente sulla pelle.

Credits: Courtesy of Press Office

A controbilanciare il corsetto è una gonna ampia in duchesse di seta, luminosa e compatta, che accompagna la figura di Ilary per poi aprirsi in volumi generosi. Sotto la superficie, una struttura di sottogonne lavorate a ruche sostiene l'ampiezza e dona movimento alla silhouette, facendola quasi fluttuare a ogni passo.

A completare il primo look il velo in tulle, rifinito lungo i bordi con lo stesso pizzo rebrodé applicato a mano sul corsetto.

Anche gli accessori seguono la stessa idea di continuità: le décolleté custom made lasciano intravedere il piede attraverso il pizzo, riprendendo il dettaglio protagonista dell'abito.

Credits: Courtesy of Press Office

Cambio d'abito: il secondo look è uno slip dress in raso di seta

Per il secondo momento delle nozze, Ilary sceglie invece uno dei codici più riconoscibili di Ermanno Scervino: lo slip dress. Questo è realizzato in raso di seta e scivola sul corpo seguendone le linee senza costruzioni superflue.

Qui è senza dubbio la materia a diventare protagonista, catturando la luce a ogni movimento. Sul retro troviamo una profonda scollatura a V che svela la schiena e si chiude con un fiocco, dettaglio romantico che interrompe con delicatezza la semplicità dell'abito.

Non mancando gli accessori: parliamo di guanti oltre il gomito e décolleté custom made, entrambi realizzati nello stesso raso di seta. Un gioco di superfici luminose che allunga la silhouette e porta il linguaggio della lingerie, da sempre caro alla maison, nel guardaroba delle nozze.

Ermanno Scervino firma anche il terzo look dal tailoring maschile

La terza creazione invece cambia registro e introduce una componente più sartoriale. Giacca e gonna in cady reinterpretano il tailoring maschile attraverso una silhouette femminile e precisa.

La costruzione a clessidra definisce il punto vita, mentre sotto la giacca troviamo un top in seta e pizzo dalle spalline sottili. Ancora una volta torna il tema della lingerie esibita, qui contrapposta alla struttura rigorosa del completo.

Credits: Courtesy of Press Office

Questi tre abiti sono secondo noi tre interpretazioni dello stesso immaginario nuziale: per Ilary Blasi infatti, Ermanno Scervino costruisce un guardaroba da matrimonio che va oltre la tradizione con silhouette più decise e dettagli sicuramente più contemporanei.

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