Protagonista del photocall di “The Odyssey”, Charlize Theron indossa il perfetto blazer per donne over 50 (e noi vi mostriamo 7 modelli da acquistare in saldo e sfruttare poi anche in autunno).

Due giorni fa a Parigi, mentre Chanel e Armani Privé presentavano le loro collezioni Haute Couture, nella Ville Lumiére andava in scena anche il photocall di “The Odyssey”, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che arriverà a breve nelle sale.

Tra le protagoniste femminili del film, anche Charlize Theron che non solo ci ha stupito con il suo total look di Tom Ford (firmato Aider Hackermann), ma anche ha sfoggiato il perfetto blazer per donne over 50.

L’attrice sudafricana, infatti, ha optato per un blazer dal taglio leggermente oversize e con le spalle strutturate, piuttosto lungo e declinato in un’elegante sfumatura di blu, che ha abbinato a una camicia lasciata sbottonata, a un paio di shorts in seta e dei sandali con il tacco vertiginoso.

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Il suo look ci ha ricordato quanto il blazer sia un alleato imprescindibile del guardaroba femminile: un capo capace di adattarsi a ogni silhouette e a ogni occasione e che vale sempre la pena avere a disposizione nell’armadio.

E quale migliore occasione dell’arrivo dei saldi per puntare quale nuovo blazer per donne over 50 da indossare nel tempo libero, in ufficio o in qualsiasi altra ricorrenza elegante e formale!

Se cercate dei modelli da sfruttare anche in questa stagione, nelle giornate dal clima incerto, potete scegliere a occhi chiusi quelli in misto lino o 100% lino, ma nelle collezioni ora in saldo si trovano facilmente anche proposte più pesanti che si possono acquistare ora e ritrovare poi in autunno inoltrato.

I più belli su cui mettere subito gli occhi? Dai colori versatili o dalle nuance pastello, a stampa gessata o dai motivi floreali: ecco una selezione di blazer per donne over 50 da tenere d’occhio.

Blazer per donne over 50: i modelli da acquistare ora in saldo e sfruttare anche in autunno

BLAZÉ MILANO Blazer gessato in misto lino

Credits: blaze-milano.com

COS Blazer monopetto in misto lino

Credits: cos.com

MAX&CO. Blazer doppiopetto dal taglio morbido

Credits: it.maxandco.com

FABIANA FILIPPI Blazer monopetto in cotone blu navy

Credits: farfetch.com

DIXIE Blazer monopetto a stampa floreale

Credits: dixiefashion.com

ZARA Blazer doppiopetto con le spalline

Credits: zara.com

MANGO Blazer monopetto con le tasche laterali

Credits: shop.mango.com

Foto in apertura: GettyImage