Voglia di un nuovo paio di jeans in vista della bella stagione? Ecco i nuovi modelli per la primavera-estate 2023 appena approdati sugli scaffali dei negozi.

Gennaio, il mese dei nuovi inizi, dei nuovi propositi e soprattutto quello in cui cominciano i saldi invernali. Ma tra una sessione di shopping e l’altra, provate a ritagliarvi un po’ di tempo per dare un’occhiata anche ai nuovi arrivi.

Cosa c’è infatti di meglio di una full immersion tra le novità delle collezioni SS23 per fare il pieno di ispirazione e iniziare a respirare (anche se con anticipo) un po’ di aria di primavera?

Noi oggi abbiamo pensato di partire dai jeans, uno di quei grandi pilastri del guardaroba quotidiano di cui ci si può sempre fidare.

Sugli scaffali dei negozi sono già approdati nuovi modelli proposti in un’infinità di nuovi fit e lavaggi e quale migliore occasione di questa per scoprire in anteprima quali saranno i must della nuova stagione!



Investimento sempre sicuro, dei jeans non ci si stanca mai. Comodissimi e perfetti da mattina a sera, li amiamo perché ci permettono di creare look sempre diversi, cambiando anche solo scarpe e piccoli accessori. Anche per questo non riusciamo mai a farne a meno e siamo sempre pronte ad accogliere a braccia aperte qualche nuovo modello .

Quali andranno per la maggiore questa primavera-estate? Resistono i jeans a vita alta, anche se quelli a vita media e bassa rischiano di rubare loro il primo posto in cima alla lista dei modelli più cool che meritano spazio nell’armadio.

Le amanti di stivaletti e di scarpe con cinturini che avvolgono la caviglia saranno felici di ritrovare le versioni cropped.

E non mancheranno neanche i jeans skinny e a gamba dritta, così come quelli flared e a zampa d'ispirazione retrò.

Noi abbiamo già fatto qualche ricerca e abbiamo selezionato alcuni modelli più cool che non potranno che conquistare al volo qualsiasi denim addicted.

LEVI’S Jeans a sigaretta a vita media

NINA RICCI Jeans rosa a gamba dritta

7 FOR ALL MANKIND Jeans skinny a vita media

GUESS Jeans flared dal lavaggio scuro

CITIZENS OF HUMANITY Jeans cropped a vita media

TOTEME Jeans neri a gamba dritta e vita alta

HAIKURE Jeans effetto schiarito a gamba dritta

FRAME Jeans skinny a vita alta

THE ROW Jeans bianchi a vita bassa e a gamba larga

RE/DONE Jeans regular a vita alta

MOTHER Jeans dritti a vita media

& OTHER STORIES Jeans flared a vita alta con tasche frontali

TOMMY HILFIGER Jeans a campana a vita bassa

ARKET Jeans stretch a vita alta

PINKO Jeans flared con cintura in vita

ZARA Jeans a vita alta con cinque tasche con effetto slavato.



