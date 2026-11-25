Il periodo ideale per rinnovare la propria collezione di jeans? Questo! Ecco 7 modelli (già scontati) da comprare con l’arrivo del Black Friday.

Sono una delle certezze incrollabili del guardaroba e poco importa cosa dicono le tendenze del momento: di jeans non se ne hanno mai abbastanza e per loro ci sarà sempre posto nella nostra cabina armadio.

Fedeli alleati in quei giorni in cui le idee scarseggiano, sono la risposta a ogni “non so cosa mettere”. Del resto, si confermano il capo passepartout per eccellenza, quello su cui possiamo contare in (quasi) ogni occasione e con cui è impossibile sbagliare.

E ora che è in arrivo il Black Friday non c’è proprio migliore occasione per rinnovare la nostra collezione di jeans con qualche nuovo modello da sfoggiare all day long, non credete?

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A dire il vero, non serve neanche aspettare venerdì per aggiungere alla shopping list i nostri preferiti. Eh sì, perché già da un paio di giorni diversi brand hanno ufficialmente inaugurato la Black Week, con sconti e prezzi speciali già applicati su tantissime silhouette.

Quali jeans comprare dunque con il Black Friday approfittando di offerte e promozioni?

Modelli a gamba dritta (i preferiti di Julia Roberts) per andare sempre sul sicuro, silhouette flared per un look dal gusto retrò o a vita bassa in perfetto stile 2YK. E poi ancora jeans barrel, a gamba larga, colorati o effetto “used”, per un risultato più grintoso.

Ecco una selezione di proposte, già scontate, da inserire subito nella shopping list.

7 jeans da comprare con il Black Friday

MANGO Jeans a vita alta e gamba dritta (ora a 29,99€)

Credits: shop.mango.com

DIESEL Jeans a vita bassa dal fit rilassato (ora a 158€)

Credits: it.diesel.com

& OTHER STORIES Jeans barrel con il risvolto (ora a 79,20€)

Credits: stories.com

LEVI’S Jeans a vita alta e gamba ampia (ora a 67,20€)

Credits: levi.com

7 FOR ALL MANKIND Jeans marroni dal taglio straight (ora a 217€)

Credits: 7forallmankind.com

DONDUP Jeans ampi con gli strappi (ora a 183€)

Credits: farfetch.com

TOMMY HILFIGER Jeans flared a vita media (ora a 90€)

Credits: it.tommy.com

Foto di copertina: GettyImage