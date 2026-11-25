Venerdì 4 dicembre 2026, alle 17 in punto, si accende l'Albero del Dono in piazza Duomo: ecco cosa serve sapere per organizzare il primo vero rito natalizio milanese

Segnate la data in agenda: l'accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo a Milano nel 2026 è fissata per venerdì 4 dicembre alle ore 17. Un appuntamento che inaugura ufficialmente le feste in città e che quest'anno arriva in anticipo di un paio di giorni rispetto alla tradizionale soglia di Sant'Ambrogio.

Protagonista è l'ormai iconico Albero del Dono, un abete naturale alto circa 26 metri, arrivato da Levico Terme in Trentino e inserito nel progetto cittadino "Natale degli Alberi 2026". Le sue luci resteranno accese ogni giorno dalle 17 fino a tarda notte, accompagnando milanesi e turisti fino al 6 gennaio 2027, con una forte componente solidale legata a una raccolta fondi.

Quando si accende l’albero di Natale in piazza Duomo: data, orario e calendario delle luci

La cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo si terrà venerdì 4 dicembre 2026 alle ore 17 in punto, nel cuore di Milano. L'evento è pubblico e gratuito, senza prenotazione, e tradizionalmente prevede un breve conto alla rovescia con musica e saluti istituzionali.

Dal 4 dicembre in poi, le luci dell'albero si accenderanno ogni giorno intorno alle 17 e resteranno visibili fino a tarda notte, per tutto il periodo delle feste. L'installazione rimarrà in piazza Duomo fino al 6 gennaio 2027, giorno dell'Epifania, quando l'albero verrà progressivamente smontato.

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Come organizzare la vostra serata per l’accensione in piazza Duomo

Per assistere da vicino al momento in cui l'albero di Natale in piazza Duomo si accende, conviene arrivare con un po' di anticipo, almeno mezz'ora prima delle 17. L'area davanti al Duomo si riempie in fretta, soprattutto nei weekend, quindi meglio scegliere con calma un punto che permetta di vedere sia l'abete sia la facciata illuminata, evitando di spingersi troppo sotto il perimetro transennato.

Il modo più pratico per raggiungere la cerimonia è la metropolitana: la fermata Duomo delle linee M1 e M3 porta direttamente in piazza, collegandola alle principali stazioni ferroviarie e ai parcheggi di interscambio. In alternativa si possono usare tram e autobus che fermano nelle vie vicine, tenendo conto che nelle sere di maggiore afflusso il traffico può essere rallentato e qualche via chiusa al passaggio delle auto.

Per le famiglie con bambini è consigliabile puntare sui bordi della piazza, meno compressi, e prevedere passeggino, cappelli e guanti: la temperatura alle 17 può essere rigida. Chi arriva da fuori Milano può trasformare l'accensione in una giornata completa, tra mercatini, negozi e qualche tappa golosa, ricordando però di concordare sempre un punto di ritrovo nel caso ci si perdesse tra la folla.

Che cos’è l’Albero del Dono e il progetto “Natale degli Alberi 2026”

Il protagonista assoluto è l'Albero del Dono, un abete naturale alto circa 26 metri, proveniente da Levico Terme, in provincia di Trento. Dopo alcune edizioni in cui piazza Duomo aveva ospitato installazioni più scenografiche legate ai Giochi olimpici e paralimpici, Milano torna a un grande albero "classico", con migliaia di luci e decorazioni tradizionali pensate per valorizzare lo sfondo del Duomo.

L'installazione rientra nel progetto cittadino "Natale degli Alberi 2026", promosso dal Comune di Milano per illuminare centro e quartieri grazie al sostegno di aziende private. La sponsorizzazione tecnica dell'albero di piazza Duomo è stata affidata a Max Up Srl per conto di Eli Lilly Italia, con il contributo di partner come Hippocrates Holding e Dils, per un investimento complessivo intorno ai 454 mila euro.

Il nome non è casuale: Albero del Dono indica anche la raccolta fondi a favore di Fondazione Progetto Arca, Comunità di Sant'Egidio e Caritas Ambrosiana, che offrono sostegno a persone fragili e senza dimora. Accanto all'abete sarà installato un QR code per donazioni rapide via smartphone. A completare il quadro, l'albero immersivo in Galleria Vittorio Emanuele II firmato QC Spa of Wonders, con il progetto "Custodi di emozioni".

Che siate milanesi di lungo corso o ospiti di passaggio, l'appuntamento è dunque fissato: venerdì 4 dicembre 2026, alle 17 in piazza Duomo, per vedere accendersi il grande Albero del Dono. Un modo per inaugurare le feste con una foto sotto le luci, ma anche con un piccolo gesto solidale a favore di chi, in città, il Natale rischia di non poterlo festeggiare davvero.