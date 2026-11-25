Dalla skincare del mattino al make-up prima di uscire, i video Get Ready With Me sono diventati un appuntamento irrinunciabile sui social. Ma perché ci piace così tanto guardare gli altri mentre si preparano?

C'è chi li guarda mentre fa colazione, chi prima di andare a dormire e chi li usa come sottofondo durante la propria skincare. I video Get Ready With Me sono ormai una presenza costante nei feed di TikTok e Instagram. Il copione è semplice: una creator si mette davanti alla videocamera, mostra il viso struccato e inizia a prepararsi per la giornata o per un'occasione speciale. Detergente, siero, crema idratante, fondotinta, blush e mascara diventano i protagonisti di una sequenza che, passo dopo passo, accompagna alla scoperta del look finale.

Eppure, a guardarli bene, questi contenuti hanno molto più in comune con una serie TV che con un tradizionale tutorial di bellezza. Ci sono personaggi che impariamo a conoscere, appuntamenti che si ripetono, storie personali che si intrecciano ai gesti quotidiani e, soprattutto, quella curiosità di scoprire come andrà a finire. Ma cosa rende così irresistibile osservare qualcuno mentre si lava il viso, applica il proprio siero preferito o sceglie il rossetto da indossare?

Non è solo beauty: il piacere di entrare nella quotidianità degli altri

Una delle ragioni del successo dei Get Ready With Me è il loro carattere intimo e apparentemente spontaneo. A differenza dei tutorial tradizionali, che hanno spesso l'obiettivo di insegnare una tecnica o mostrare un risultato, questi video ci fanno entrare in un momento privato della giornata di qualcun altro. Il bagno, la camera da letto, la postazione trucco e persino il beauty case diventano piccoli spazi familiari nei quali siamo invitati a entrare.

Il risultato è una forma di compagnia digitale: la creator parla direttamente alla videocamera, racconta un episodio personale, condivide un pensiero o commenta qualcosa che le è successo, mentre continua a prepararsi. Non è raro che il discorso si allontani completamente dal make-up, trasformando una semplice applicazione di mascara in una conversazione virtuale.

È proprio questa combinazione a creare un legame con chi guarda. Non seguiamo soltanto una sequenza di prodotti, ma torniamo a vedere una persona della quale conosciamo progressivamente abitudini, gusti e piccoli dettagli quotidiani. Un meccanismo che ricorda quello della serialità televisiva: ogni video è un nuovo episodio e noi siamo curiosi di assistere al successivo.

Il beauty come comfort watching

C'è anche un altro aspetto da considerare: guardare qualcuno che si prende cura di sé può essere incredibilmente rilassante. I gesti ripetitivi della skincare, il rumore del tappo di un prodotto che si apre, la texture di una crema stesa sul viso e il passaggio graduale da una pelle al naturale a un make-up completo hanno qualcosa di rassicurante.

È il cosiddetto comfort watching: contenuti che scegliamo non necessariamente per imparare qualcosa di nuovo, ma perché ci fanno sentire a nostro agio. Le beauty routine si inseriscono perfettamente in questa categoria. Hanno un ritmo riconoscibile, una struttura familiare e una conclusione soddisfacente: il momento in cui la creator mostra il risultato finale.

In un flusso social spesso velocissimo, fatto di notizie, stimoli e contenuti sempre diversi, seguire una routine dall'inizio alla fine può diventare una piccola pausa. Non dobbiamo fare altro che guardare, ascoltare e lasciarci accompagnare.

Da Alix Earle a Meredith Duxbury: le creator che hanno trasformato la routine in uno show

Se c'è un nome che ha contribuito a rendere il formato Get Ready With Me un vero fenomeno culturale è quello di Alix Earle. La creator americana ha costruito una parte importante della propria popolarità proprio attraverso i video in cui si trucca mentre racconta episodi della sua vita, esperienze personali e retroscena. Il make-up diventa quasi una scenografia: il pubblico arriva per guardare la preparazione, ma resta soprattutto per ascoltare quello che Alix ha da raccontare. La sua capacità di trasformare questi momenti in storytelling è diventata uno dei tratti distintivi della sua presenza online.

Un altro esempio è Meredith Duxbury, beauty creator diventata famosa per il suo approccio al make-up decisamente fuori dagli schemi. Nel 2021 ha attirato l'attenzione internazionale con un video in cui applicava sul viso una quantità sorprendente di fondotinta, utilizzando le mani. Da allora, i suoi contenuti hanno continuato a giocare con la trasformazione, la sperimentazione e l'effetto sorpresa. La sua routine non è mai soltanto una successione di prodotti: è uno spettacolo visivo nel quale ogni passaggio contribuisce a costruire il risultato.

Tra le creator da seguire c'è anche Rebecca Maurino, che alterna su TikTok e Instagram GRWM, tutorial di make-up, contenuti moda e momenti della propria quotidianità. I suoi video sono un esempio di come la preparazione possa diventare un racconto personale, nel quale consigli beauty e piccoli frammenti di vita convivono nello stesso contenuto.

Per chi ama invece un approccio più orientato alla tecnica, Beatrice Gherardini è uno dei nomi italiani da tenere d'occhio. Beauty creator e make-up artist, condivide tutorial, consigli e dimostrazioni pratiche, mostrando come realizzare diversi look e utilizzare i prodotti. Nei suoi contenuti la componente educativa si combina con quella più spontanea tipica dei social.

Anche ClioMakeUp ha contribuito a costruire questo linguaggio ben prima dell'esplosione di TikTok. Dai video YouTube dedicati alle routine del mattino e alla preparazione della pelle fino ai contenuti più recenti, il suo modo di raccontare la bellezza ha reso familiare l'idea di condividere con il pubblico i propri gesti quotidiani.

Il fascino della trasformazione: vogliamo vedere il risultato finale

C'è poi una componente visiva che non va sottovalutata. Guardare un viso che passa gradualmente dalla pelle al naturale a un make-up completo è una piccola forma di intrattenimento. Ogni prodotto aggiunge un dettaglio, ogni gesto modifica l'insieme e la curiosità cresce fino all'ultimo passaggio.

È una dinamica molto simile a quella dei contenuti before & after, ma con una differenza: qui assistiamo all'intero processo. Non vediamo soltanto il prima e il dopo, ma tutto quello che succede nel mezzo. La scelta della base, il modo in cui viene sfumato il blush, la matita labbra preferita e quel tocco finale di illuminante diventano momenti da seguire con attenzione.

In più, questi video alimentano la nostra curiosità beauty. Possiamo scoprire nuovi prodotti, osservare come vengono applicati, confrontare texture e formulazioni e prendere ispirazione per la nostra routine. Il piacere di guardare si mescola così alla voglia di sperimentare.

Una routine che diventa un appuntamento

Forse il vero segreto dei Get Ready With Me è proprio questo: trasformare un gesto ordinario in un momento di condivisione. Prepararsi per uscire, dedicarsi qualche minuto davanti allo specchio o struccarsi prima di andare a dormire sono attività che appartengono alla quotidianità di tutti. Vederle raccontate da qualcun altro le rende improvvisamente interessanti, familiari e persino desiderabili.

E così torniamo a guardare la stessa creator, riconosciamo i suoi prodotti preferiti, aspettiamo di scoprire quale make-up sceglierà per la prossima occasione e ci affezioniamo ai suoi piccoli rituali. Proprio come succede con una serie TV, non sempre abbiamo bisogno di un colpo di scena: a volte ci basta ritrovare qualcosa che conosciamo già.

Perché, in fondo, il bello dei GRWM non è soltanto scoprire come si prepara qualcun altro. È avere la sensazione, anche solo per qualche minuto, di prepararsi insieme.