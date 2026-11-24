Vita alta, taglio dritto, lavaggio medio: ecco l’identikit dei jeans più versatili da avere sempre nell’armadio (Julia Roberts docet).

Sono i nostri compagni inseparabili nelle nostre giornate off, li indossiamo nel tempo libero e li scegliamo ogni volta che vogliamo sentirci comode senza rinunciare allo stile: i jeans sono uno dei capisaldi del guardaroba quotidiano.

E se persino una grande icona del calibro di Julia Roberts li sfoggia persino durante i suoi impegni di lavoro, chi siamo noi per relegarli alle sole uscite informali?

L’attrice premio Oscar sembra avere una predilezione per i modelli dallo stile essenziale e ce n'è uno in particolare che sembra essersi guadagnato un posto d’onore nella sua cabina armadio.

Parliamo dei jeans a gamba dritta e vita alta, quei modelli dal lavaggio medio che le abbiamo visto addosso in più di un’occasione, persino in quelle più mondane.

***Dimenticate il solito cappotto nero: il modello cioccolato di Naomi Watts è la svolta chic di stagione***

Con camicia azzurra e pumps durante uno dei suoi appuntamenti newyorkesi, con blazer e camicia a righe alla Mostra del Cinema di Venezia, con kimono e stivaletti al “Late Show di David Letterman”: se c’è una cosa che Julia Roberts ci ha insegnato è che non c’è niente di più versatile di un paio di jeans a gamba dritta.

E basta solo cambiare i capi e gli accessori con cui si abbinano per riuscire a ottenere una resa sempre diversa (e a sfruttarli davvero in qualsiasi momento della giornata).

Vi abbiamo fatto venire voglia di rinnovare la vostra collezione di jeans? Ecco 5 modelli, come quelli di Julia Roberts, su cui mettere subito gli occhi.

Jeans a gamba dritta: 5 modelli, come quelli di Julia Roberts, da puntare ora

FRAME Jeans a vita alta con i bottoni

Credits: frame-store.com

7 FOR ALL MANKIND Jeans a gamba dritta e vita alta

Credits: 7forallmankind.com

AGOLDE Jeans a vita alta e gamba dritta

Credits: mytheresa.com

MANGO Jeans a vita alta dal taglio straight

Credits: shop.mango.com

ROUJE Jeans straight a vita alta

Credits: rouje.com

Foto: GettyImage