Jeans: 5 modelli (come quelli di Julia Roberts) da aggiungere subito alla shopping list di stagione
Sono i nostri compagni inseparabili nelle nostre giornate off, li indossiamo nel tempo libero e li scegliamo ogni volta che vogliamo sentirci comode senza rinunciare allo stile: i jeans sono uno dei capisaldi del guardaroba quotidiano.
E se persino una grande icona del calibro di Julia Roberts li sfoggia persino durante i suoi impegni di lavoro, chi siamo noi per relegarli alle sole uscite informali?
L’attrice premio Oscar sembra avere una predilezione per i modelli dallo stile essenziale e ce n'è uno in particolare che sembra essersi guadagnato un posto d’onore nella sua cabina armadio.
Parliamo dei jeans a gamba dritta e vita alta, quei modelli dal lavaggio medio che le abbiamo visto addosso in più di un’occasione, persino in quelle più mondane.
***Dimenticate il solito cappotto nero: il modello cioccolato di Naomi Watts è la svolta chic di stagione***
Con camicia azzurra e pumps durante uno dei suoi appuntamenti newyorkesi, con blazer e camicia a righe alla Mostra del Cinema di Venezia, con kimono e stivaletti al “Late Show di David Letterman”: se c’è una cosa che Julia Roberts ci ha insegnato è che non c’è niente di più versatile di un paio di jeans a gamba dritta.
E basta solo cambiare i capi e gli accessori con cui si abbinano per riuscire a ottenere una resa sempre diversa (e a sfruttarli davvero in qualsiasi momento della giornata).
Vi abbiamo fatto venire voglia di rinnovare la vostra collezione di jeans? Ecco 5 modelli, come quelli di Julia Roberts, su cui mettere subito gli occhi.
Jeans a gamba dritta: 5 modelli, come quelli di Julia Roberts, da puntare ora
FRAME Jeans a vita alta con i bottoni
Credits: frame-store.com
7 FOR ALL MANKIND Jeans a gamba dritta e vita alta
Credits: 7forallmankind.com
AGOLDE Jeans a vita alta e gamba dritta
Credits: mytheresa.com
MANGO Jeans a vita alta dal taglio straight
Credits: shop.mango.com
ROUJE Jeans straight a vita alta
Credits: rouje.com
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