Gli outfit a cui ispirarsi per brillare durante la stagione delle feste

Ebbene sì: it’s tiiime! La party season è alle porte e tra cene, cocktail, ritrovi con gli amici e brindisi di ogni sorta, l’agenda si sta riempiendo a vista d’occhio. Il che significa una cosa sola: è arrivato il momento di pensare ai look delle feste!

Dicembre, si sa, ha un dress code tutto suo, decisamente più incline al glamour e ai preziosismi. Tutto sta nel trovare il modo di interpretarlo senza snaturare il proprio stile, magari ripensando in chiave “festive” alcuni dei capisaldi del guardaroba.

Dai pantaloni sartoriali al little black dress, abbiamo messo a punto 5 look per le feste da sfoggiare a 40 anni e oltre. Per brillare con stile.

Come vestirsi per le feste a 40 anni e oltre: piume e tocchi scintillanti

“Festa” non è necessariamente sinonimo di “abito”. Tra le alternative più chic c’è il completo in stile boudoir. Sceglietelo in satin, profilato di piume per assecondare lo spirito della stagione, e abbinatelo a una clutch gioiello e a un paio di mules a punta.

Pantaloni e camicia in satin profilati di piume GUESS, clutch scultorea CULT GAIA, mule in pelle e mesh MALONE SOULIERS

Credits: guess.com, cultgaia.com, press office

Come vestirsi per le feste a 40 anni e oltre: paillettes sì, ma senza strafare

Tra le protagoniste indiscusse delle feste, ci sono loro: le paillettes! Per rendere lo styling super interessante - ed evitare il famigerato effetto “luminarie di Natale” - accostatele ai pezzi più rigorosi del guardaroba. Provate, ad esempio a indossare una pencil skirt completamente ricoperta di lustrini con una camicia in popeline dal fit maschile. A completare la mise, una pouch a sacchetto e un paio di slingback in vernice.

Pencil skirt rivestita di paillettes ATELIER EMÉ, blusa in popeline oversize MASSIMO DUTTI, pouch a sacchetto REFORMATION, slingback open toe in vernice NEOUS

Credits: press office, massimodutti.com, thereformation.com, neous.co.uk

Come vestirsi per le feste a 40 anni e oltre: velluto e trasparenze

Anche il tailoring può dimostrarsi all’altezza dei party look più glamour. Basta accostare ai consueti pantaloni sartoriali un blazer in velluto, tessuto che più di tutti evoca l’atmosfera di questo periodo dell’anno. Portatelo su un top effetto vedo non vedo - per aggiungere un tocco di sensualità all'insieme - e un paio di stivaletti con tacco.

Pantaloni palazzo MAX&CO., blazer in velluto ETRO, top in maglia con inserto semitrasparente ZARA, stivaletto a punta con tacco TORY BURCH

Credits: it.maxandco.com, etro.com, zara.com, press office

Come vestirsi per le feste a 40 anni e oltre: (long) dress to impress

A corto di idee su cosa indossare a Natale, Capodanno e dintorni? Il maxi dress in seta è uno di quei capi risolutivi su cui si può sempre contare. Per esaltarne l'eleganza bastano pochi, calibratissimi dettagli: una collana importante e un paio di sandali gold. Anche il capospalla dev’essere all’altezza del look: optate per un cappotto lungo a vestaglia, che assecondi la fluidità dell’abito senza appesantirne la silhouette.

Cappotto a vestaglia FROM FUTURE, maxi dress in seta STAUD, collana in argento sterling 925 placcato oro 18kt LIL MILAN, sabot in vernice dorata JIMMY CHOO

Credits: it.fromfuture.com, staud.clothing, press office, row.jimmychoo.com

Come vestirsi per le feste a 40 anni e oltre: nero e rosso

Non solo abiti lunghi. Anche l'inossidabile little black dress può rivelarsi una scelta vincente per le feste. Per dargli un twist frizzante e diverso dal solito, indossatelo con un paio di calze rosse e stivali col tacco, al posto delle più prevedibili décolleté. Un paio di orecchini pendenti con perle e pietre aggiungerà un accento prezioso all'ensemble.

Abito con orlo a peplo COS, calze velate MANGO, orecchini in argento con perle naturali e ametiste GIULIA IOSCO, stivali con tacco LE MONDE BERYL

Credits: cos.com, shop.mango.com, press office, mytheresa.com