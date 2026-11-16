Dalle borse agli essentials del guardaroba, ecco le promozioni da segnare in agenda per concedersi un nuovo acquisto o giocare d'anticipo con i regali di Natale

ll Black Friday 2026 si avvicina e, come ogni anno, porta con sé un'interessante occasione per rinnovare il guardaroba, concedersi quell'accessorio che da tempo è nella wishlist o iniziare a pensare ai regali di Natale.

Tra promozioni online e offerte disponibili anche nei negozi, sono diversi i brand che si preparano ad accompagnare lo shopping di fine novembre con sconti e iniziative speciali.

Dalle borse ai capi da indossare ogni giorno, abbiamo raccolto alcune delle occasioni da tenere d'occhio, con tutte le date da appuntare per non perdere le offerte.

Jeanne Baret: il Black Friday incontra la funzionalità del guardaroba contemporaneo

Un guardaroba pensato per accompagnare una donna dinamica, curiosa e indipendente, che si muove con naturalezza tra città, natura e nuove destinazioni. È questa la filosofia di Jeanne Baret, brand che prende il nome dall'esploratrice e botanica francese, prima donna nella storia a circumnavigare il globo, e ne raccoglie lo spirito di scoperta e libertà.

La collezione Fall/Winter 2026/27 interpreta questi valori attraverso un equilibrio tra ricerca estetica e praticità. Le suggestioni della natura ispirano una palette di tonalità terrose, sfumature boschive e riflessi minerali, mentre il guardaroba si sviluppa tra capi dall'anima tecnica e performante e proposte dal carattere più urbano, con linee essenziali e richiami sartoriali.

In occasione del Black Friday, dal 27 al 30 novembre, sarà possibile approfittare di uno sconto del 20% su tutta la collezione Fall/Winter 2026. La promozione sarà disponibile online sul sito ufficiale jeannebaret.com e nei negozi CMP Store.

DeMellier: il momento giusto per aggiungere una nuova borsa alla wishlist

Per chi ha da tempo una borsa nella propria lista dei desideri, il Black Friday può diventare l'occasione giusta per trasformare un pensiero in un acquisto perfetto. Sì perché DeMellier, brand londinese noto per le sue borse dal design contemporaneo e dalla vocazione senza tempo, ha in programma una promozione dedicata allo shopping di novembre.

Dal 20 al 30 novembre, sul sito ufficiale del marchio sarà disponibile uno sconto del 20% sull'intera collezione. Per chi non vuole aspettare l'inizio delle offerte, è previsto anche un periodo di early access dal 17 al 19 novembre, che permetterà di accedere in anticipo alla promozione e scegliere tra le proposte del brand.

Kate Spade New York: il Black Friday è all'insegna del colore

Un tocco di colore, un dettaglio inaspettato o un accessorio capace di dare carattere anche al look più essenziale: Kate Spade New York porta nel Black Friday tutta la sua estetica vivace e riconoscibile. Il marchio americano si prepara a una stagione di promozioni che accompagnerà lo shopping dalla seconda metà di novembre fino al Cyber Monday, con occasioni interessanti anche per chi è già alla ricerca dei primi regali di Natale.

Le offerte inizieranno con una Black Friday Preview, dal 16 al 22 novembre, durante la quale sarà possibile trovare una selezione di modelli scontati fino al 50%. Dal 23 al 28 novembre, in occasione del Black Friday, la promozione si estenderà a quasi tutto l'assortimento, con uno sconto del 50% (salvo esclusioni). Le stesse condizioni saranno disponibili anche durante il Cyber Monday, dal 29 novembre al 2 dicembre. Le promozioni saranno accessibili online su KateSpade.com e nei negozi del brand.

Sfogliate la nostra selezione, scoprite tutte le promozioni e preparatevi a trovare il prossimo pezzo del cuore (possibilmente, a un prezzo speciale)!

CHARLES & KEITH: nuovi desideri , a prezzi speciali

Dalle scarpe alle borse, passando per gli accessori: il Black Friday di CHARLES & KEITH è un'occasione per rinnovare i propri fashion essentials con qualche acquisto mirato. Il brand propone una selezione di offerte pensate per accompagnare lo shopping di stagione, tra grandi classici del guardaroba e modelli dal carattere più deciso.

Dal 20 al 30 novembre, in occasione del Black Friday Public Sale, sarà possibile approfittare di diverse promozioni: 15% di sconto su tutti gli articoli a prezzo pieno, dal 20% al 30% su una selezione di modelli Aislin e Delfina e sconti fino al 50% sugli articoli già in saldo. Le offerte saranno disponibili sia online sia nei negozi CHARLES & KEITH.

Black Friday 2026: le offerte moda da non perdere

DEMELLIER London

Credits: Courtesy of Press Office

JEANNE BARET

Credits: Courtesy of Press Office

KATE SPADE

Credits: katespade.com

H&M

Credits: hm.com

RESERVED

Credits: reserved.com

RUE DES MILLE

Credits: ruedesmille.com

LEVI'S

Credits: levi.com

PUMA da AW LAB

Credits: aw-lab.com

ZARA

Credits: zara.com

MORELLATO

Credits: morellato.com

REFORMATION

Credits: thereformation.com

TOMMY HILFIGER

Credits: tommy.com

UNIQLO

Credits: uniqlo.com

MANGO

Credits: mango.com

ADIDAS

Credits: adidas.it