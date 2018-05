Per le nostalgiche degli anni 70 e non solo: i jeans a zampa sono i protagonisti della moda di primavera e tornano a popolare il guardaroba femminile.



Passano gli anni, cambiano le tendenze, ma i jeans a zampa continuano ad avere i riflettori puntati addosso e si confermano uno di quei pezzi chiave del guardaroba su cui vale assolutamente la pena puntare.

Capo cult della moda anni 70, dopo aver fatto capolino in tutte le nuove collezioni, i jeans a zampa restano ben saldi nella lista dei must-have irrinunciabili che ogni fashionista dovrebbe avere e anche in questo 2018 saranno i protagonisti degli outfit più chic e disinvolti.

Le proposte per la Primavera-Estate spaziano da quelli con l’orlo sfrangiato o strappi sulle ginocchia, perfetti nelle occasioni informali anche solo con una semplice camicia bianca o una t-shirt, a modelli con bottoni, ricami o applicazioni preziose, che si prestano bene anche ad abbinamenti più ricercati.

Chi ha gambe lunghe e slanciate potrà tranquillamente indossarli con un paio di scarpe rasoterra, ma basterà portali con delle décolleté o dei sandali con il tacco per esaltare al meglio il look e slanciare per bene la silhouette.

Pronte a cavalcare il trend? Lasciatevi tentare dalle nostre idee di shopping e cominciate a individuare i jeans a zampa più adatti a voi: ecco 13 modelli da provare subito!













RE/DONE Jeans a zampa a vita alta

Credits: netaporter.com





MIU MIU Jeans bianchi a vita alta

Credits: mytheresa.com









& OTHER STORIES Jeans flared con l’orlo sfrangiato

Credits: stories.com





TRUSSARDI Jeans cinque tasche con ricamo sul retro

Credits: trussardi.com





7 FOR ALL MANKIND Jeans rosa con l'orlo sfrangiato

Credits: farfetch.com









DONDUP Jeans a zampa con dettagli distressed

Credits: farfetch.com





ALEXA CHUNG Jeans flared con i bottoni

Credits: mytheresa.com





VICTORIA VICTORIA BECKHAM Jeans a zampa dal lavaggio scuro

Credits: mytheresa.com





ZARA Jeans a zampa color blu "marine".

Credits: zara.com





DOLCE&GABBANA Jeans bianchi a zampa con patch sulla tasca

Credits: farfetch.com





MM6 MAISON MARGIELA Jeans a zampa a vita alta

Credits: farfetch.com









MANGO Jeans a zampa cinque tasche

Credits: shop.mango.com





PINKO Jeans neri con l’orlo sfrangiato

Credits: zalando.it













L’AUTRE CHOSE Jeans a zampa lavaggio scuro

Credits: farfetch.com