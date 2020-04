Dalle versioni super skinny a quelle a gamba larga: ecco quali modelli meritano un posto in prima fila nel guardaroba primaverile.



Sono uno dei pezzi cult della moda anni 90, da qualche stagione sono ufficialmente tornati alla riscossa e oramai sono una presenza fissa del nostro guardaroba e non lo abbandonano mai: anche quest’anno i jeans a vita alta saranno uno dei grandi tormentoni della primavera-estate.

Che siano larghi o stretti, bianchi o neri, skinny o a zampa, sono senza dubbio uno dei modelli più gettonati del momento e sono talmente versatili da poter essere indossati in molteplici look e occasioni.



Tendenza denim tra le più amate della primavera-estate 2020, i jeans a vita alta anche in questa stagione ci vestiranno da mattina a sera e in fondo basterà indossarli con un po’ di tacco per slanciare al meglio la figura.

I jeans a vita alta e gamba dritta, in perfetto stile anni 80, sono tornati in auge già da un po’ e spopolano alla grande in tutte le nuove collezioni per la bella stagione, così come i modelli skinny, aderenti come una seconda pelle, e cropped, perfetti anche con stivaletti o scarpe con i lacci da annodare alla caviglia; ma non mancheranno neanche proposte wide leg, a zampa o a palazzo, che sono ancora più comode e pratiche.

Voi siete pronte ad accoglierli nella vostra cabina armadio? Approfittatene e mettete in wishlist i jeans a vita alta must have da indossare subito post quarantena! Li trovate nella nostra denim selection!



A.P.C. Jeans a vita alta e gamba stretta dal finish délavé

Credits: mytheresa.com

DUA LIPA X PEPE JEANS Jeans a vita alta e gamba dritta con risvolto

Credits: courtesy of press office

LORO PIANA Jeans bianchi a vita alta e gamba larga

Credits: mytheresa.com

TOMMY HILFIGER Jeans a sigaretta a vita alta

Credits: it.tommy.com

PLEASE Mom jeans a vita alta

Credits: pleasefashion.com

& OTHER STORIES Jeans neri a vita alta e gamba dritta

Credits: stories.com

KOCCA Jeans a vita alta con una fila di bottoni centrale

Credits: courtesy of press office

ZARA Jeans scuri a zampa a vita alta

Credits: zara.com

7 FOR ALL MANKIND Jeans skinny a vita alta con cintura rimovibile

Credits: mytheresa.com

PRADA Jeans neri a vita alta le piume

Credits: mytheresa.com

TIBI Jeans a vita alta e gamba larga

Credits: mytheresa.com

UNIQLO Jeans bianchi a vita alta wide leg

Credits: uniqlo.com

GOOD AMERICAN Jeans skinny a vita alta

Credits: zalando.it

DIXIE Jeans a vita alta con i bottoni

Credits: dixiefashion.com

MOTHER Jeans cropped a vita alta

Credits: zalando.it

SILVIAN HEACH Jeans a vita alta e gamba larga con l'orlo sfrangiato

Credits: courtesy of press office

AMERICAN VINTAGE Jeans a vita alta e gamba dritta

Credits: courtesy of press office