Dai mom fit agli skinny, ecco i modelli di jeans su cui investire a occhi chiusi quest'anno!

La nostra passione per i jeans è inesauribile e qualcosa ci dice che sia così anche per voi, non è forse vero?

Del resto il nostro adorato 5 tasche è l'alleato perfetto in tutte le stagioni e in un milione di occasioni diverse, dall'ufficio al tempo libero e persino la sera. Che cosa chiedere di più?

Un vero e proprio jolly del guardaroba, a cui ci affidiamo anche in quei momenti in cui non abbiamo voglia nè tempo di pensare troppo al look (aka "non abbiamo nulla da mettere nell'armadio!") e che difficilmente ci delude. Ecco perchè nella nostra wish list d'autunno sono in cima alla lista!

Ma su quali modelli orientarsi quest'anno? Innanzitutto vi suggeriamo di consultare il nostro "vademecum" su come scegliere il jeans perfetto in base al vostro fisico.

Una volta individuato il vostro jeans ideale, scoprite la nostra selezione con queste 11 varianti favolose, selezionate tra le proposte più cool della nuova stagione.

Dai mom fit che impazzano ormai da diverse stagioni, ai jeans flare o a zampa che con quell'allure anni 70 non ci stancano mai. E ancora baggy, slouchy, culotte o skinny, a vita alta o media, nel classico azzurro denim o declinati su altri colori o su lavaggi particolari: c'è solo l'imbarazzo della scelta!

