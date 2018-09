Jacquemus è il brand del momento e vi spieghiamo il perché!

Tutti ne parlano: Jacquemus è un astro in ascesa della moda internazionale, un nome che, di stagione in stagione, si sta imponendo sempre più nel fashion system.

Durante la Paris Fashion Week Primavera Estate 2019, Simon Porte, designer del brand, ha presentato “La Riviera”, collezione ispirata alle sue radici francesi, di fronte a un pubblico di influencer e addetti ai lavori sempre più attento e adorante.









(Credits: Instagram)

Se ancora non conoscete il magico mondo di Jacquemus, ecco 5 buoni motivi per conoscere (e vestire) l’ “it brand” del momento:





1) Design minimal e innovativo





(Credits: Mondadori foto)

La collezione è un mix di capi portabili ed essenziali che strizzano l'occhio agli anni 80.

I tagli sono asimmetrici e contemporanei, i materiali fluttuanti e leggeri, le forme sono femminili e di classe, gli accessori “to die for”.





2) Cura dei dettagli









(Credits: Instagram)

Ogni dettaglio delle collezioni di Jacquemus è un must.

Dagli abiti impalpabili, alle camicie strutturate, dalle calzature scultura ai maxi orecchini, dalle gonne asimmetriche alle giacche costruite per finire con le baby borsette.

Insomma, qualsiasi cosa scegliate, farete centro.





3) Ispirazioni dal passato





(Credits: Instagram)

Dietro ogni collezione presentata da Simon c’è una storia, una concreta ispirazione che dà il nome all’intera collezione. “La Bomba”, “Le Souk”, ”La Riviera” sono i nomi delle ultime collezioni ispirate alle sue radici, alla madre, a Marrakech, e sempre dedicate all’amore per la donna. E questo si vede!





4) Le "it girl" lo amano





(Credits: Instagram)

Jacquemus piace a tutte le "it girl" come Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski, Tina Kunakey, Caroline Daur e Jeanne Damas che, non a caso, durante il fashion show erano in prima fila ad applaudirlo.

Basta paillettes e trasparenze da "fatalona", con Jacquemus le celebrities hanno scoperto che si può essere sexy rimanendo minimal.





(Credits: Instagram)





5) Il designer: Simon Porte Jacquemus





(Credits: Mondadori)

Simon Porte Jacquemus, classe 1990, oltre ad essere creativo e talentuoso, è bello come un modello.

Scusate se è poco!