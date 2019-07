In gomma, in pelle, minimal o preziose: ecco le infradito che non possono mancare nel vostro guardaroba estivo.

Considerate da sempre un accessorio, passateci il termine, di serie B, finalmente le infradito si prendono la loro rivincita, balzando in testa alle calzature must have dell'estate 2019.

Dimenticatevi quindi di sfoggiarle esclusivamente in spiaggia o nelle situazioni più informali e casual, perchè alcuni modelli sono anche piuttosto chic, e si meritano senz'altro un'occasione in città.

Non ci credete? Provate a dare un'occhiata alle versioni che abbiamo selezionato per voi.

Dalle classicissime Havaianas e Ipanema in gomma, coloratissime e super cool, alle varianti in cuoio o in pelle più raffinate.

A tinta unita o declinate su fantasie eccentriche, essenziali e dal design minimal oppure impreziosite da dettagli gioiello e strass luccicanti.

Che cosa aspettate a correre a comprarne un paio?

Infradito in pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Con strass GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com





Bianche minimal TORY BURCH

Credits: toryburch.it





Con listini intrecciati ZARA

Credits: zara.com





Con fenicotteri rosa HAVAIANAS

Credits: havaianas-store.com





Stampa snake CARMENS

Credits: carmens.it





Infradito in gomma IPANEMA

Credits: ipanemaitalia.it





Con maxi applique GUESS

Credits: guess.eu





In pelle metallizzata BIRKENSTOCK

Credits: birkenstock.com





Infradito gioiello JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com