Perfette sia di giorno che di sera: le infradito sono una grande certezza del guardaroba estivo. Ecco qualche idea per abbinarle con stile h24.



Non importa quale sia il proprio stile, se si preferiscano le calzature aperte o chiuse, quelle con o senza tacco, aprendo la scarpiera di una donna in questo periodo dell’anno ci troverete senz’altro almeno un paio di infradito!

Grande passepartout che asseconda ogni esigenza di stile, le infradito sono uno dei pilastri dell’abbigliamento della stagione e che siano minimal o super preziose non mancano mai all’appello quando si tratta di scegliere delle nuove scarpe da sfruttare durante tutti i mesi estivi.





Per anni ci siamo limitate a indossarle solo per la spiaggia e a sfruttarle prevalentemente in vacanza, ma oramai le infradito non sono più un tabù e le vediamo portare con nonchalance anche in città, a qualsiasi ora del giorno, senza che nessuno abbia qualcosa da ridire.

Pratiche, versatili, chic: davvero non ci sono ragioni per non indossarle da qui fino a settembre inoltrato. Se poi vi state chiedendo come abbinarle con gusto, ci pensiamo noi a fornirvi la giusta dose di ispirazione.

Con un abito sottoveste, una jumpsuit leggera, una minigonna stampata, un paio di jeans o un semplice paio di shorts: ecco come indossarle in 5 look mix & match!





Slip dress e infradito





Slip dress nero al ginocchio & OTHER STORIES + Cestino in paglia con ricamo MIU MIU +Orecchini al lobo a forma di cuore e ape PANDORA + Infradito in pelle effetto pitone AQUAZZURA

T-shirt, jeans e infradito





Jeans cropped alla caviglia FRAME + T-shirt stampata a maniche corte IMPERIAL + Borsa a tracolla in pelle rosa MANSUR GAVRIEL + Sandali infradito metallizzati con pompon di tela GIOSEPPO

Jumpsuit e infradito





Tuta bianca con bottoni e nodo in vita APIECE APART + Borsa tonda a tracolla in bamboo CULT GAIA + Orecchini a cerchio con le nappe MARTA FRISNES + Sandali infradito in pelle color nude ANCIENT GREEK SANDALS

Camicia, minigonna e infradito





Camicia bianca con maniche a tre quarti COS + Minigonna a stampa floreale MAJE + Collana in oro con pendente TIFFANY&CO. + Infradito in pelle nera PRADA

Costume, shorts e infradito





Costume intero nero con coppe differenziate YAMAMAY + Shorts con gli strappi sull’orlo PLEASE + Occhiali da sole in metallo con lenti fumé TRUSSARDI + Sandali in infradito in pelle MANGO

