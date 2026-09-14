Che siano corte, midi o lunghe, le gonne saranno le grandi protagoniste della moda autunnale (e noi vi diciamo su quali mettere gli occhi durante la prossima sessione di shopping).

In queste settimane abbiamo approfittato degli ultimi scampoli d’estate per sfoggiarle a gambe nude dall’alba al tramonto, ma non temete: anche se l’autunno è ormai dietro l’angolo, le gonne continueranno ad essere al centro dei nostri look.

Certo, specialmente nelle prime giornate di pioggia, non potremo più indossarle con i nostri sandali preferiti, ma basterà abbinarle alle scarpe giuste (e se serve, aggiungere magari un paio di calzini) per riuscire ad adattarle senza fatica alla nuova stagione.

Con sneakers, ballerine e mocassini nel quotidiano, con pumps, slingback e mules a punta chiusa di sera, con stivali e stivaletti al primo accenno d’autunno: le possibilità di abbinamento sono infinite.

Ma prima ancora di iniziare a pensare a come abbinarle con stile, meglio capire quali sono i modelli delle nuove collezioni da puntare per essere al passo con gli ultimi trend.

***Benedetta Porcaroli ci dimostra che la pencil skirt è l'alleata perfetta anche fuori dall’ufficio (e noi vi segnaliamo quali mettere subito in wishlist)***

Le minigonne passeranno inevitabilmente in secondo piano, ma i modelli in satin, quelli effetto “see through” o in maglia multicolor potranno certamente ritagliarsi un po’ di spazio nel guardaroba.

Quelle midi si confermano ancora una volta tra le più desiderate in assoluto e tra modelli lingerie, in seta o satin, pencil skirt in pelle, ricamate o dalle fantasie floreali e varianti dal taglio svasato, a stampa check o con i bordi in pizzo, anche in questa stagione avremo l’imbarazzo della scelta.

E non dimenticate le gonne lunghe fino ai piedi: che siano in denim o più raffinate varianti plissé, anche loro saranno tra le grandi protagoniste dell’autunno.

Ma ecco nel dettaglio i modelli da non perdere di vista e da inserire subito nella shopping list.

Gonne: i modelli delle nuove collezioni da puntare ora

PRADA Gonna in organza ricamata

Credits: prada.com

MARELLA Pencil skirt effetto stropicciato

Credits: it.marella.com

INTIMISSIMI Gonna longuette in seta

Credits: intimissimi.com

LA DOUBLE J Minigonna in maglia

Credits: ladoublej.com

ESSENTIEL ANTWERP Gonna midi a stampa floreale

Credits: essentiel-antwerp.com

SANDRO Gonna lunga con bordi in pizzo

Credits: it.sandro-paris.com

7 FOR ALL MANKIND Gonna lunga in denim

Credits: 7forallmankind.com

ZARA Minigonna con l’orlo in pizzo

Credits: zara.com

LOLA CASADEMUNT Gonna midi a stampa check

Credits: courtesy of press office

& OTHER STORIES Gonna sottoveste al ginocchio

Credits: stories.com

COS Gonna midi plissettata

Credits: cos.com