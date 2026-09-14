In cerca di nuove gonne per l’autunno? Ecco i modelli delle nuove collezioni già finiti nel nostro "fashion radar"
In queste settimane abbiamo approfittato degli ultimi scampoli d’estate per sfoggiarle a gambe nude dall’alba al tramonto, ma non temete: anche se l’autunno è ormai dietro l’angolo, le gonne continueranno ad essere al centro dei nostri look.
Certo, specialmente nelle prime giornate di pioggia, non potremo più indossarle con i nostri sandali preferiti, ma basterà abbinarle alle scarpe giuste (e se serve, aggiungere magari un paio di calzini) per riuscire ad adattarle senza fatica alla nuova stagione.
Con sneakers, ballerine e mocassini nel quotidiano, con pumps, slingback e mules a punta chiusa di sera, con stivali e stivaletti al primo accenno d’autunno: le possibilità di abbinamento sono infinite.
Ma prima ancora di iniziare a pensare a come abbinarle con stile, meglio capire quali sono i modelli delle nuove collezioni da puntare per essere al passo con gli ultimi trend.
***Benedetta Porcaroli ci dimostra che la pencil skirt è l'alleata perfetta anche fuori dall’ufficio (e noi vi segnaliamo quali mettere subito in wishlist)***
Le minigonne passeranno inevitabilmente in secondo piano, ma i modelli in satin, quelli effetto “see through” o in maglia multicolor potranno certamente ritagliarsi un po’ di spazio nel guardaroba.
Quelle midi si confermano ancora una volta tra le più desiderate in assoluto e tra modelli lingerie, in seta o satin, pencil skirt in pelle, ricamate o dalle fantasie floreali e varianti dal taglio svasato, a stampa check o con i bordi in pizzo, anche in questa stagione avremo l’imbarazzo della scelta.
E non dimenticate le gonne lunghe fino ai piedi: che siano in denim o più raffinate varianti plissé, anche loro saranno tra le grandi protagoniste dell’autunno.
Ma ecco nel dettaglio i modelli da non perdere di vista e da inserire subito nella shopping list.
Gonne: i modelli delle nuove collezioni da puntare ora
PRADA Gonna in organza ricamata
Credits: prada.com
MARELLA Pencil skirt effetto stropicciato
Credits: it.marella.com
INTIMISSIMI Gonna longuette in seta
Credits: intimissimi.com
LA DOUBLE J Minigonna in maglia
Credits: ladoublej.com
ESSENTIEL ANTWERP Gonna midi a stampa floreale
Credits: essentiel-antwerp.com
SANDRO Gonna lunga con bordi in pizzo
Credits: it.sandro-paris.com
7 FOR ALL MANKIND Gonna lunga in denim
Credits: 7forallmankind.com
ZARA Minigonna con l’orlo in pizzo
Credits: zara.com
LOLA CASADEMUNT Gonna midi a stampa check
Credits: courtesy of press office
& OTHER STORIES Gonna sottoveste al ginocchio
Credits: stories.com
COS Gonna midi plissettata
Credits: cos.com
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