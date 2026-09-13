Fisse sul podio delle scarpe preferite, le sneakers tornano sotto i riflettori anche per la stagione autunnale in arrivo. Ecco quali saranno i trend e i modelli più amati



Sinonimo di contemporaneità e versatilità, le sneakers sono indubbiamente le scarpe della nostra epoca. Le troviamo ovunque, in ufficio come nelle occasioni più formali, perché grazie alle loro versioni sempre diverse hanno trovato spazio in qualsiasi ambito della quotidianità.

Accanto ai grandi classici, come accade a ogni stagione, compaiono novità e declinazioni dettate dai trend: modelli destinati al ruolo di protagonisti, che dalle passerelle dei migliori designer e dall'estro dei creatori di settore arrivano dritti tra noi, pronti a dare un twist al look per l'autunno alle porte.

In particolare, per i prossimi mesi, vedremo cinque tendenze farsi largo nel ricco mondo delle sneakers: bagliori d'argento, brillanti accenti di rosso, ma anche stampe animalier (il leopardato è solo l'inizio), calde note marrone cioccolato e finish sofisticati, effetto seta.

Le silhouette che osserveremo rispondono per la maggior parte a una macro tendenza che è venuta ad affermarsi già durante la stagione più calda, ovvero quella della "sneakerina", la scarpa sportiva alleggerita, morbida e con una suola ridotta quasi al minimo.

Ma buttiamoci a capofitto nelle novità e scopriamo insieme, e da vicino, questi nuovi cinque trend e quali sono i modelli che li incarnano al meglio. Non vedrete l'ora di indossarli!

1. Bagliori d'argento

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Partiamo con uno stile che a volte ritorna, l'argento. Ha fatto tendenza all'inizio dei Duemila (chi non si ricorda le amatissime Silver di Nike?) e ora questo effetto lucente, talvolta specchiato e talvolta opaco, torna a farsi notare. Una scelta perfetta per chi, come se fosse un gioiello, vuol fare della scarpa l'assoluta protagonista del look.

Sneakers Bubble in tessuto tecnico e pelle scamosciata, MIU MIU.

Credits: Miumiu.com

Sneakers Windspin in pelle laminata argento, AUTRY.

Credits: Autry-usa.com

Sneakers Mexico 66 argento, ONITSUKA TIGER.

Credits: Zalando.it



2. Un tocco di rosso

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Quando si parla di sneakers perdersi in un mondo di colori è facile, ma ce n'è uno che non passerà inosservato per questo autunno 2026. Parliamo del rosso, dal più vibrante al più intenso, che vira al bordeaux senza scurirsi troppo. Anche in questo caso una scarpa che è destinata a catturare lo sguardo e che, come proposto sulla passerella di Shatzy Chen (nella foto a sinistra), è da osare anche in total look.

Sneakers in suede rosso, DRIES VAN NOTEN.

Credits: Antonia.it

Sneakers adidas Tokyo rosse, ADIDAS.

Credits: Zalando.it

Sneakers Speedcat OG M, PUMA.

Credits: Cisalfasport.it

3. Grinta animalier

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Ebbene si, sono ancora qua. Le stampe animalier sembrano non voler abbandonare il mondo delle sneakers e, a giudicare dalle numerose (e bellissime) proposte, viene da chiedersi perché mai dovrebbero farlo. Dal leopardo, un classico, alle versione effetto mucca fino a striature zebrate, le citazioni sono infinite e tutte da indossare.

Sneakers in pony stampa Leo con logo, DOLCE&GABBANA.

Credits: Dolcegabbana.com

Sneakers Fendi Wrap in cavallino, FENDI.

Credits: Fendi.com

Sneakers in tessuto stampa animalier, MARCO TOZZI.

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4. Soft e leggere come seta

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Abbiamo ripreso poco fa il discorso sulla sneakerina, ovvero la scarpa ginnica soft, leggera, destrutturata. Eccola farsi strada anche per l'autunno, in nylon dal finish brillante che la fa sembrare quasi una scarpetta da danza. Monocromo o ricca di contrasti, è proprio in rosa baby, un colore forse insolito per la stagione fredda, che farà faville.

Sneakers collapse in Re-Nylon e suede, PRADA.

Credits: Mytheresa.com

Sneakers Boxe in raso, MCQUEEN.

Credits: Mytheresa.com

Sneakers basse Artiste, STEVE MADDEN.

Credits: Zalando.it



5. Suede marrone, avvolgente e sofisticato

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Chiudiamo con un pezzo che sarà già sulla lista di chi ama i look sofisticati ed eleganti ma non vuole rinunciare alla comodità. La sneaker in suede marrone è la gioia di ha amato il quiet luxury, si fonde con look dello stesso colore e si sposa bene con il denim, dandogli un tocco più adulto e curato.

Sneakers Cortez con tomaia in pelle marrone, NIKE.

Credits: NIke.com

Sneakers basse Beth in camoscio, ISABEL MARANT.

Credits: Isabelmarant.com

Sneakers combinate con impunture, ZARA.

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