Benedetta Porcaroli ci dimostra che la pencil skirt è l'alleata perfetta anche fuori dall’ufficio (e noi vi segnaliamo quali mettere subito in wishlist)
È uno dei grandi capisaldi del guardaroba per l’ufficio, ma chi l’ha detto che la pencil skirt (o gonna a matita che dir si voglia) si possa sfoggiare solo ed esclusivamente per affrontare le lunghe giornate dietro la scrivania.
In realtà questo capo può rivelarsi più versatile di quanto si possa pensare e basta dimenticare anche solo per un attimo la sua anima più formale per riuscire a sfruttarla anche in altre occasioni.
A dimostrarlo, Benedetta Porcaroli che per il suo arrivo al Lido alla Mostra del Cinema di Venezia, ha optato per un total look di Prada costruito proprio intorno a una pencil skirt.
***Total denim a 60 anni? Sì, grazie (e Valeria Golino ci mostra come sfoggiarlo in modo chic)***
L’attrice, protagonista della seconda stagione di “The Gentleman”, la serie di Guy Ritchie uscita su Netflix la scorsa settimana, ne ha scelta una grigia dal taglio rigoroso.
Ma è riuscita a sdrammatizzarla alla perfezione giocando un po’ con il layering, e indossandola con una semplicissima canotta bianca e un top in maglia verde bosco (e un paio di décolleté “corsetto”).
Il suo look vi ha fatto ricredere e vi ha convinto a far subito spazio nell’armadio a qualche nuova gonna a matita da sfruttare anche fuori ufficio?
Per facilitarvi il compito, abbiamo individuato noi almeno un paio di modelli che vale la pena tenere d’occhio durante la prossima sessione di shopping. A tinta unita o stampate, in pelle o in denim: ecco una mini selezione di proposte da non perdere di vista.
Pencil skirt: 7 modelli perfetti per l'autunno da tenere d'occhio
PRADA Gonna a matita in stuoia
Credits: prada.com
RALPH LAUREN Gonna a tubino in denim
Credits: ralphlauren.it
ZARA Pencil skirt tempestata di paillettes
Credits: zara.com
MANGO Pencil skirt a stampa gessata
Credits: shop.mango.com
MAX MARA Pencil skirt in nappa con cintura in vita
Credits: it.maxmara.com
LA DOUBLE J Gonna a matita dai motivi floreali
Credits: ladoublej.com
LUISA SPAGNOLI Pencil skirt in maglia
Credits: luisaspagnoli.com
Foto: GettyImage
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