Perché sfruttarla solo in ufficio: la pencil skirt può un’ottima partner in crime anche in altre occasioni, Benedetta Porcaroli docet!

È uno dei grandi capisaldi del guardaroba per l’ufficio, ma chi l’ha detto che la pencil skirt (o gonna a matita che dir si voglia) si possa sfoggiare solo ed esclusivamente per affrontare le lunghe giornate dietro la scrivania.

In realtà questo capo può rivelarsi più versatile di quanto si possa pensare e basta dimenticare anche solo per un attimo la sua anima più formale per riuscire a sfruttarla anche in altre occasioni.

A dimostrarlo, Benedetta Porcaroli che per il suo arrivo al Lido alla Mostra del Cinema di Venezia, ha optato per un total look di Prada costruito proprio intorno a una pencil skirt.

***Total denim a 60 anni? Sì, grazie (e Valeria Golino ci mostra come sfoggiarlo in modo chic)***

L’attrice, protagonista della seconda stagione di “The Gentleman”, la serie di Guy Ritchie uscita su Netflix la scorsa settimana, ne ha scelta una grigia dal taglio rigoroso.

Ma è riuscita a sdrammatizzarla alla perfezione giocando un po’ con il layering, e indossandola con una semplicissima canotta bianca e un top in maglia verde bosco (e un paio di décolleté “corsetto”).

Il suo look vi ha fatto ricredere e vi ha convinto a far subito spazio nell’armadio a qualche nuova gonna a matita da sfruttare anche fuori ufficio?

Per facilitarvi il compito, abbiamo individuato noi almeno un paio di modelli che vale la pena tenere d’occhio durante la prossima sessione di shopping. A tinta unita o stampate, in pelle o in denim: ecco una mini selezione di proposte da non perdere di vista.

Pencil skirt: 7 modelli perfetti per l'autunno da tenere d'occhio

PRADA Gonna a matita in stuoia

Credits: prada.com

RALPH LAUREN Gonna a tubino in denim

Credits: ralphlauren.it

ZARA Pencil skirt tempestata di paillettes

Credits: zara.com

MANGO Pencil skirt a stampa gessata

Credits: shop.mango.com

MAX MARA Pencil skirt in nappa con cintura in vita

Credits: it.maxmara.com

LA DOUBLE J Gonna a matita dai motivi floreali

Credits: ladoublej.com

LUISA SPAGNOLI Pencil skirt in maglia

Credits: luisaspagnoli.com

Foto: GettyImage