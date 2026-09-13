Con meno di 500 euro al metro quadro una casa in montagna sembra un sogno, e invece esiste: nei borghi di Alpi e Appennino, tra occasioni vere e compromessi da conoscere bene.

Il caldo estremo nelle città, le notti tropicali e il lavoro da remoto hanno spostato i desideri: sempre più famiglie guardano alla montagna non solo per le vacanze, ma come seconda casa stabile. Il punto è capire dove cercare quelle case in montagna sotto i 500 euro al metro quadro che permettono di spendere quanto per un’auto nuova, senza trovarsi poi con un rudere ingestibile.

Secondo i dati raccolti da Idealista, in alcuni comuni italiani il prezzo medio delle abitazioni scende attorno ai 330 euro al metro quadro. All’estremo opposto, nelle località sciistiche più esclusive come Cortina o Madonna di Campiglio si superano spesso gli 8.000-10.000 euro. Dentro questa forbice si nascondono borghi montani freschi e sorprendentemente accessibili.





Perché 500 €/mq è la vera soglia del low cost in quota

In molte località montane considerate “normali” il mattone viaggia tra i 2.000 e i 3.000 euro al metro quadro. Nei resort top delle Dolomiti o del Trentino i valori volano ancora più in alto, sospinti anche dalle Olimpiadi Invernali 2026. Scendere sotto i 500 euro al metro significa entrare in un altro universo: piccoli comuni interni, valli laterali e aree colpite dallo spopolamento.

Per dare un’idea: un trilocale di 60 metri quadri acquistato a 450 euro al metro costa 27.000 euro. Poco più di una utilitaria. Il rovescio della medaglia è accettare compromessi su posizione, servizi e stato dell’immobile, che può richiedere lavori di ristrutturazione e un adeguamento energetico serio.





Dove cercare le case in montagna sotto i 500 euro al metro quadro

In cima alla classifica dei comuni più economici d’Italia stilata sui dati Idealista e diffusa da SkyTG24 c’è Mosso, nel Biellese, con circa 331 euro al metro quadro. Zona collinare montana, fresca, non lontana dalle Alpi più famose ma distante dalle piste glamour. In Piemonte valori simili si trovano anche in alcune valli meno battute del Cuneese, dove le case in montagna economiche sono spesso condomini anni Settanta senza ascensore.

In Lombardia la sorpresa è la Valtellina “low cost”. Secondo un’analisi di Valtellinamobile, a Fusine il prezzo medio si aggira intorno ai 328 euro al metro, mentre a Caiolo è circa 483. Montagna vera a pochi minuti da Sondrio, con cifre che fanno impallidire le vicine Bormio, Livigno o Aprica, dove si sale facilmente oltre i 2.500 euro al metro quadro.

Nel Centro e Sud Italia, i dati Idealista segnalano prezzi simili. Castell’Azzara, nell’Appennino toscano, è intorno ai 479 euro al metro quadro, Borgorose, nel reatino, sui 472. Sulla Sila, San Giovanni in Fiore viaggia sui 490 euro al metro, mentre Macomer, altopiano interno della Sardegna, sfiora i 487. Borghi circondati da boschi o pascoli, freschi e silenziosi, dove una casa in pietra può costare meno di un bilocale in periferia cittadina.





Cosa si compra davvero a questi prezzi (e quali controlli fare)

Sotto i 500 euro al metro quadro non troverete chalet da cartolina ai piedi delle piste. Gli immobili tipici sono appartamenti in condomini anni Settanta-Ottanta, magari con balcone e box, in posizione defilata rispetto agli impianti e ai sentieri più battuti. Oppure piccoli rustici in pietra nelle frazioni alte, spesso senza riscaldamento moderno, che richiedono un progetto di recupero completo.

I report degli operatori del settore, come Tecnocasa, ricordano che certe baite si comprano anche a 150-300 euro al metro, ma la ristrutturazione integrale può costare 1.500-1.700. Tradotto: 60 metri quadri pagati 15.000 euro all’acquisto possono richiederne 90.000 di lavori. Totale 105.000 euro, non lontano dal prezzo di un appartamento già sistemato in una zona meno remota.

Prima di entusiasmarvi per l’affare, servono alcune verifiche fredde. Classe energetica, stato degli infissi, isolamento di tetto e pareti fanno la differenza tra una casa romantica e una bolletta invernale ingestibile. Gli esperti interpellati da Idealista suggeriscono di controllare anche umidità e muffe, soprattutto se l’immobile è rimasto chiuso per anni, e di prevedere un minimo di riscaldamento di mantenimento quando non ci siete.

Poi c’è il tema dell’uso: rifugio estivo per scappare dall’afa, base per le settimane bianche o scelta di vita a tempo pieno. Nel primo caso possono bastare case in montagna low cost anche in borghi minuscoli; se pensate di trasferirvi diventano cruciali sanità, scuole, connessione internet e viabilità invernale. Un sopralluogo in pieno gennaio e una chiacchierata con tecnico comunale e vicini valgono quanto mille annunci online prima di firmare la proposta.