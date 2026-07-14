Jennifer Lopez, ospite alla Settimana della Couture parigina ha sfoggiato un look molto "scenografico". Nel nostro radar un capo, però, c'è un capo ideale per affrontare con stile le giornate estive più "hot"!





Jennifer Lopez ha fatto un'apparizione alla settimana della Couture di Parigi: la popstar, attrice e imprenditrice è stata avvistata a diversi show tra cui quello di Zuhair Murad e ha inanellato una serie di look decisamente scenografici: tra naked dress scintillanti (come quello firmato Celia Kritharioti) e un bomber di piume degno di una versione de "Il Lago dei Cigni", JLo ha rubato la scena come solo lei sa fare!



Tra i suoi outfit uno in particolare ci ha fornito un ottimo spunto per una riflessione sul nostro shopping estivo. La star, infatti, in total Chloé ha sfoggiato un ensable composto da top bianco, soprabito over effetto "parachute" dall'effetto scenografico e un una gonna a palloncino al ginocchio drappeggiata color kaki!

Proprio questo pezzo ci ha "colpite e affondate" e il perché è presto detto! Prima di tutto per la linea e lunghezza che sfiora le ginocchia con eleganza, né troppo lunga, né troppo corta. La silhouette drappeggiata, poi, è molto "furba" e l'ideale per "nascondere" tra le sue pieghe un po' di pancetta o fianchi più generosi, creando comunque un bel movimento e non mortificando le forme.



Infine il colore, un basico che si abbina alla perfezione ai classici nero/bianco/blu ma anche con tonalità pastello per un effetto più romantico.

Se anche voi siete state sedotte dalla gonna a palloncino di Jennifer Lopez e volete provare il trend della gonna a palloncino color kaki (ma in versione low cost) abbiamo intercettato un modello simile che può fare al caso vostro! Lo propone Bershka, è in saldo ed è in tessuto tecnico super leggero e "croccante", perfetto per questa stagione, da abbinare anche con un semplice top e t-shit e da alternare con sandali bassi o tacchi alti per la sera







Che ne pensate? Pronte e replicare lo stile di Jenny form the Block?