In pelle, in seta, mini o longuette: tutte le gonne per l'autunno

I pantaloni possono attendere: l'autunno inverno 2018 è una stagione all'insegna della gonna anzi, delle gonne. Tante, dato che i trend che stiamo per presentarvi sono ben 10.

Aldilà del gusto personale e delle preferenze infatto di vestibilità, fondamentali nella scelta di questo capo, ci sono 10 tendenze che vedremo davvero ovunque. Le abbiamo viste in passerella durante le sfilate, e sono già nelle boutique dei grandi nomi così come nei negozi di fast fashion.

Dall'intramontabile sguardo agli anni 70, con la longuette in pelle (eco, please!) agli anni 60 della minigonna, che vivrà una stagione di enorme fortuna, passiamo per fantasie e silhouette di ogni genere, fino all bouclé signorile che ricorda tanto Coco Chanel.

A ognunga la sua gonna insomma, anche se a giudicare dalle proposte che abbiamo selezionato per voi, ne vorrete ben più di una...











PENCIL SKIRT



O anche gonna a tubino o longuette: è la classica che scende seguendo le forme del corpo, e termina sotto il ginocchio.

FENDI Gonna a tubino blu navy in seta.



MINIGONNE

Dagli anni 60 a oggi la minigonna è sempre stata simbolo di libertà ed emancipazione. Emancipatevi, e sentitevi libere, anche quest'autunno.





MIU MIU Minigonna in cady con fondo smerlato.



GONNE ANIMALIER

Leopardo, pitone, crocodile: la stampa animalier sarà ovunque durante la stagione. Può mancare sulla gonna? Ovviamente no, e il nostro animale del cuore sarà la zebra.

MICHAEL KORS COLLECTION Minigonna in lana con motivo zebrato jacquard.



GONNE IN SETA

Dal carattere aggressivo dell'animalier alla delicatezza della seta. Seducente anche con un paio di anfibi.

BRUNELLO CUCINELLI Gonna in satin con drappeggio asimmetrico.



GONNE CON LE TASCHE

Una o più maxi tasche applicate: l'ispirazione workwear rende la gonna meno femminile e più "metropolitana".

BARENA Gonna midi in cotone con silhouette "A-Line".



GONNE DRAPPEGGIATE

Mood anni 80 per la minigonna con maxi ruches laterale: civettuola? No: tremendamente rock.

ISABEL MARANT Gonna in misto cotone con ruche laterale.



GONNE IN (ECO)PELLE

Linea ad A, lunghezza oltre il ginocchio: la gonna in pelle è un pezzo "can't go wrong", ovvero che non vi fa sbagliare un look.





WE11DONE Gonna midi in finta pelle con chiusura laterale a portafoglio.



GONNE TARTAN



Una gonna che guarda agli abiti tradizionali scozzesi: dal tartan alle fantasie meno "scontate", con un plissé stile college.

P.A.R.O.S.H. Gonna plissettata con fantasia check e chiusura laterale.



GONNE CON I BOTTONI

La versione autunnale di un must estivo, solitamente in denim. Per le stagioni più fredde è perfetta in suede, con bottoni minimal o decorati.



POLO RALPH LAUREN Mini in suede con bottoni.



GONNE BOUCL É

In una parola: Chanel! Elegante e un po' retrò, il tessuto bouclé è l'ideale per vuole un pezzo inconfondibile.

ALESSANDRA RICH Gonna in tessuto bouclé con bottoni dorati.



