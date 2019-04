Sfidiamo a trovare una donna che non ne abbia almeno una nel proprio guardaroba! Stiamo parlando della gonna a tubino o pencil skirt, per dirla all'alnglossassone.

Per chi considera l’essenzialità un pregio, questo modello può riservare grandi soddisfazioni. Sobria ed elegante al punto da sembrare quasi troppo "per benino" per i momenti stilistici che stiamo vivendo. Eppure oggi i designer, insieme ai total look sportivo esagerati e disco glam, continuano a proporla.



Forse perché riesce ad essere femminile ma non volgare, o forse perché la storia vuole che l’abbia inventato Coco Chanel. Il che spiegherebbe la genialità del capo. Bypassando la classica versione nera attribuita a Madame C., le variabili nelle nuove collezioni estive sono tante.

Ma per quanto ACNE o Alexa Chung provino a farla sembrare una gonna rock and roll, anche nella versione denim o di vernice bianca, la gonna a tubino rimane un capo dal fascino nostalgico raffinato e distinto. Ne abbiamo scelti 10+1 per sembrare una donna d'altri tempi, anche con un paio di sneaker ai piedi.

Dalle classiche eleganti e a vita alta per un look molto posh, fino alle versioni corte e particolari per dare un refresh la look di primavera: scoprite i 10 modelli +1 che abbiamo selezionato per voi.





MARNI Tubino jacquardin fantasia geometrica

Credits marni.com

PRADA Abbottonatura a portafoglio per il tubino in nylon

Credits netaporter.com

MSGM Tubino sporty che riprende una tuta da ginnastica con fasce color block

Credits msgm.com

ALEXA CHUNG Tubino 70s in vernice con spacco centrale

Credits alexachung.com

FRAME Gonna a tubino in velluto millerighe elasticizzato

Credits Frame

ACNE Tubino in denim stone washed elasticizzato

Credits netaporter.com

MANGO Tubino modello denim a righe verticali con apertura zip centrale

Credits mango.com

MANILA GRACE Tubino in cotone e abbottonatura centrale

Credits Manila Grace

BURBERRY Tubino in pelle con spacchi laterali e sottogonna in seta plisset

Credits burberry.com

CLAUDIE PIERLOT Tubino midi in cotone elasticizzato con tasche modello denim e rouches in vita

Credits Claudie Pierlot

ANGELIA AMI Tubino in pelle verde

Credits Angelia Ami