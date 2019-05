La gonna midi è uno dei must-have dell'estate. Indossatela così



Uno dei capi che fanno subito estate è la gonna e, più in particolare, la gonna midi (appena sotto al ginocchio o poco più giù). La mezza lunghezza infatti è tornata di moda da diverse stagioni ed è da sempre sinonimo di grande freschezza.



Ma come si indossa nel modo "giusto"? Lo scriviamo tra virgolette perché, ovviamente, non c'è una regola da rispettare. Ma ci sono un paio di consigli di stile che possono aiutare le più indecise, che ancora non sanno come abbinarla.

Gli spunti principali dai quali siamo partite, per trovare delle perfette idee di styling, sono due. Da una parte proviamo a declinare questo capo in base all'occasione: per la sera, per l'ufficio, per le occasioni più informali. Dall'altra abbiamo voluto interpretarla secondo lo stile, ad esempio dal romantico al rigoroso in stile jap.



Date un'occhiata a questi abbinamenti, scovati sui migliori ecommerce, e fate vostro questo must-have estivo.



GONNA MIDI IN UFFICIO

Formale ma non troppo per le giornate in ufficio: gonna midi, ma in formato pencil-longuette, camicia rigorosa e ballerine.





J.CREW Gonna midi con fantasia geometrica multicolore.

GONNA MIDI IN JAP-STYLE

Ispirazione orientale per questo completo che punta sulle linee ampie, grafiche ed essenziali.





COS Gonna midi ampia in cotone con tasche laterali.



GONNA MIDI IN MOOD ROMANTICO

Fiori, ruches e un tocco di rosa: ai piedi un paio di espadrillas e il look, femminile e romantico, è fatto.





A.P.C. Gonna midi a portafoglio.



GONNA MIDI IN VERSIONE "BOLD"

Per chi ama i look riconoscibili alla prima occhiata, con logo o pattern iconici.





GONNA MIDI FULL-SUMMER

Per i mesi più caldi, un tocco "bucolico" e fresco: camicia bianca con nodo, pancia nuda, sandali e una borsetta in raffia.





LISA MARIE FERNANDEZ Gonna midi ampia con stampa a pois.



GONNA MIDI: SIXTIES VIBES



Prima che arrivi il vero caldo, o nelle serate estive ma fresche, lupetto e gonna con dettagli hi-tech.





COURREGÈS Gonna midi A line nera con tasca applicata in vita.



GONNA MIDI: CLASSY, PER LA SERA

La gonna midi può essere perfetta anche di sera, anche per le occasioni eleganti che solitamente affrontereste con un abito e un tacco 10.





&OTHER STORIES Gonna asimmetrica effetto satin.



GONNA MIDI CON CITAZIONI VINTAGE

La palette di colori ricorda atmosfere alla Mad Men. La gonna midi giallo chiaro si abbina a un top stile camicia e a tacchi medi, color carne.





ACNE STUDIOS Gonna Iphy Flu in jersey. Disponibile anche in verde.

