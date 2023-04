C'è la ama e chi la teme. La gonna midi è la quintessenza dello chic ma non sempre è facile da portare. Ma basta stare attenti a dettagli e proporzioni per renderla la vostra migliore alleata per valorizzare al meglio la figura

Chi l'ha detto che la gonna midi "accorcia" e non rende la figura slanciata? Non c'è luogo comune più difficile da sfatare ma vi dimostreremo che in realtà questo modello è perfetto per tutte, basta sapere con cosa indossarlo e a cosa fare attenzione.

In molte la amano e la indossano con (quasi) tutto. Altre, invece, si fanno intimorire: la gonna midi, modello elegante che scende sotto il ginocchio e arriva al polpaccio, è tra le più amate ma, siamo d'accordo, va portato con alcune piccole accortezze di styling.

Spesso si teme l'effetto "accorciante" sulla figura, che spezzi otticamente la silhouette e non doni a tutte.

In realtà basta semplicemente stare attenti alle proporzioni ed è un capo che può funzionare per tutte le fisicità.

Inoltre, ponendo attenzione a questi dettagli e seguendo questi tricks, vedrete, indossare la vostra gonna midi del cuore sarà semplicissimo e molto valorizzante. E non si tratta solo di scegliere scarpe con tacco alto! Certo, qualche cm in più aiuta ma non sarete obbligate ad arrampicarvi su un paio di stiletti da 12 cm ma basterà anche solo un kitten heel se opportunamente mixato.

Inoltre ci sono anche i consigli su cosa NON indossare con una gonna midi, quali sono gli errori in cui non cadere!

I consigli per indossare la gonna midi: optare per un look monocolore

Scegliere un look monocolore è l'ideale per apparire come più alte e slanciate. Scegliere un solo colore per pezzo sopra e gonna, questo permetterà di "allungare" otticamente la figura, senza stacchi o linee che la interrompano!

I consigli per indossare la gonna midi: spacchi ed elementi che "verticalizzano"

Occhio ai dettagli, tutto ciò che crea delle linee verticali, come spacchi o file di bottoni e pieghe, guidano naturalmente l'occhio e permettono, a livello visivo, di slanciare la silhouette. Meglio evitare invece tutti quegli elementi che "spezzano" come maxi tasche o elementi orizzontali!

I consigli per indossare la gonna midi: sì alla vita alta e giacche e top cropped

Nel gioco delle proporzioni la gonna midi tende a spostare verso il basso l'occhio e accorciare leggermente la gamba ma poco per ribilanciare il tutto: fondamentale che la vita della gonna sia "alta", così da alzare il baricentro. Per fare questo, è importante anche l'abbinamento col pezzo sopra: meglio se si sceglie una giacca o una maglia corta o un capo come una camicia da mettere all'interno della gonna.

I consigli per indossare la gonna midi: sì agli stivali alti

Importante è il fronte scarpe: diciamocelo, un filo di tacco o una zeppa aiutano ma non è solo quello! L'ideale è non "spezzare" la gamba otticamente con linee orizzontali, quindi cinturini alla caviglia, stivaletti, tronchetti e simili non ci aiuteranno nel rendere slanciata la figura. Meglio optare per un paio di stivali alti che salgono oltre l'orlo della gonna. E se lo stivale non è modello per tutte stagioni, un trucco è optare per una scarpa in continuità cromatica con la gamba (quindi ok alle calzature nude) o con le calze!

Cosa non indossare con la gonna midi: gli errori di styling da evitare

Come dicevamo la gonna midi di per sé non accorcia la figura se abbinata correttamente. Per sembrare più alte e slanciate basta fare attenzione alla parte alta del look e, come vi dicevamo sopra, scegliere capi corti o cropped. Nel look che vedere sopra la giacca è palesemente troppo lunga e sposta l'occhio verso il basso, rendendo più tozzo l'insieme. Allora niente giacche lunghe con la gonna midi? Non per forza, basta sceglierli in nuance simili ad esempio e il problema è risolto!

Il problema di questo look super stiloso ma poco valorizzante? Troppe linee orizzontali, la vita molto bassa e le scarpe che "segano" la caviglia e, con essa, otticamente tutta la figura!

E nel caso di questo look? Poteva essere vincete ma... purtroppo c'è un dettaglio no. La camicia cropped era un ottimo stratagemma, così come le calze velate e le scarpe, in perfetta continuità cromatica con la gonna. Peccato che nel caso di questo modello il profilo a V abbassa otticamente il baricentro e accorcia la gamba!

Foto da Getty Images - A cura di Rossella Malaguarnera