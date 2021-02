Dopo il suo revival lo scorso autunno, ecco che il gilet in maglia torna anche in versione primaverile in 4 idee per abbinarlo anche per la bella stagione e ottenere look favolosi

Abbiamo riscoperto il suo fascino e la sua versatilità nei mesi scorsi e l'abbiamo amato (e sfoggiato) per tutto l'inverno. Ma sappiate che non è ancora arrivato il momento di archiviarlo, anzi! Il gilet in maglia è una soluzione furba e cool da sfruttare anche in primavera. Magari declinato sui tenui colori pastello o sulle nuance più vivaci della palette per dare un boost di energia e di buonumore ai nostri look.

Le nuove collezioni moda, del resto, sono talmente ricche di proposte super stilose che vi verrà una gran voglia di collezionarle tutte, ne siamo certe.

Come indossare il gilet in maglia, capo dal fascino manlike ma dal potenziale iper-femminile, ve lo spieghiamo con 4 outfit diversi da scegliere in base alle vostre esigenze di stile e ai vostri gusti, naturalmente.



Come indossare il gilet in maglia: con la camicia



L'abbinamento più classico e chic è senza dubbi quello con la camicia. Potete sbizzarrirvi nella combinazione colori, giocando anche sui contrasti cromatici. Noi adoriamo però anche indossarli in palette come in questo look a tinte neutre, da mixare con un pantalone maschile con le pinces e un paio di mules azzurre che donano un tocco speciale all'insieme.

Gilet in maglia BEATRICE .B, camicia in seta L'AUTRE CHOSE, pantaloni con le pinces CHLOÉ, sabot in pelle MALONE SOULIERS

Credits: beatriceb.com, lautrechose.com, mytheresa.com, malonesouliers.com

Come indossare il gilet in maglia: con il dolcevita



Altro grande cavallo di battaglia quando si tratta di gilet è il mix con una maglia a dolcevita, passe-partout indiscusso del guardaroba. La gonna midi profilata in tulle rende più femminile l'outfit, mentre i mocassini in pelle gli regalano un pizzico manlike che riequilibra il tutto. Una mise da giorno perfetta anche per l'ufficio: essenziale ma con un'allure sofisticata che non guasta mai.

Gilet in maglia & OTHER STORIES, dolcevita FALCONERI, gonna midi REDVALENTINO, mocassini LAZZARI

Credits: stories.com, falconeri.com, redvalentino.com, lazzarionline.com

Come indossare il gilet in maglia: on i jeans e il blazer in pelle



Una valida alternativa è indossare il gilet in maglia "a pelle", ossia senza sotto nulla, utilizzandolo proprio come fosse un top o una blusa. Aggiungete i vostri jeans preferiti, un bel blazer in pelle nera e degli stivaletti col tacco e otterrete una mise easy ma cool in poche mosse. Facile, no?

Gilet in maglia pied de poule H&M, jeans LEVI'S, blazer in pelle SAINT LAURENT, stivaletti AQUAZZURA

Credits: hm.com, levi.com, mytheresa.com, aquazzura.com

Come indossare il gilet in maglia: con abito e stivali



Se cercate qualcosa di più particolare sappiate che il gilet in maglia si presta alla perfezione anche a mix meno "scontati". Ad esempio, avevate mai pensato di indossarlo sopra a un vestito? Ecco, questa, fidatevi, è davvero un'ottima idea. Noi lo immaginiamo così: un gilet in maglia dal profondo scollo a V che faccia intravedere la trama dell'abito, un abitino corto dalla stampa folk, un paio di stivali alti con plateau e una borsa a tracolla. Che ve ne pare?

Gilet in maglio COS, minidress ZARA, stivali con plateau JONAK, tracolla MANGO

Credits: cosstores.com, zara.com, jonak.fr, shop.mango.com